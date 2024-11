Morto Pasqualino Esposito, ex sindaco di San Donato di Ninea e assessore provinciale

la scomparsa

COSENZA Il sindaco Franz Caruso ha espresso i sentimenti del più profondo cordoglio, anche a nome dell’amministrazione comunale di Cosenza, per la scomparsa di Pasqualino Esposito, per molti anni primo cittadino di San Donato di Ninea ed anche assessore provinciale.

«Pasqualino Esposito era un caro amico e mi viene estremamente difficile parlarne al passato – sottolinea Franz Caruso – anche perché condividevamo le radici socialiste, nel suo caso proseguite nel partito socialdemocratico. Persona gentile, affabile, dai modi signorili, fu un ottimo amministratore, più volte eletto sindaco di San Donato di Ninea, per la cui comunità si spese tantissimo, dimostrando notevoli capacità gestionali e una visione politica lungimirante che ha saputo coniugare con la valorizzazione di quei territori e delle loro risorse. Con eguale impegno portò avanti la sua esperienza di assessore provinciale e di presidente della Comunità montana della Valle dell’Esaro. Da presidente dell’Asl, Pasqualino Esposito ebbe un ruolo decisivo nell’apertura dell’Ospedale di San Marco Argentano. In questo doloroso momento – ha concluso Franz Caruso – esprimo la mia vicinanza a tutti i suoi familiari”.

