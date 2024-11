Referendum sulla città unica, il vademecum per il voto: due i quesiti sulla scheda

il progetto di fusione

COSENZA Domani, domenica 1 dicembre, i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero saranno chiamati a votare per il referendum sulla città unica. Ecco un vademecum non le informazioni utili per il voto, che potrà essere espresso dalle 8 alle 21 in tutti i seggi dislocati sui tre territori comunali coinvolti nel referendum (126 sezioni – 82 a Cosenza, 34 a Rende e 10 a Castrolibero). Lo spoglio sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi. Gli aventi diritto sono 57.717 a Cosenza, 32.008 a Rende e 8.167 a Castrolibero. E’ un referendum di tipo consultivo, dunque né abrogativo né confermativo: servirà per ottenere un parere non vincolante della popolazione. Sono 2 quesiti presenti nella scheda: il primo in cui si chiede l’approvazione della legge 177 che prevede la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero: bisognerà rispondere sì o no; il secondo, in cui si propongono tre tipi di nuova denominazione nell’eventuale comune unico: a) Cosenza, b) Cosenza Rende Castrolibero, c) Nuova Cosenza. L’elettorato potrà rispondere anche solo a uno dei due quesiti.

