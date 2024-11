Schiaffi e pugni alla ex a Roma, fermato un crotonese

cronaca

Una discussione tra ex è degenerata in una violenta aggressione in via Pietro Blaserna a Roma, coinvolgendo non solo una donna ma anche il padre di lei, intervenuto per difenderla. I carabinieri della stazione Porta Portese sul posto hanno raccolto le dichiarazioni della donna, la quale aveva riferito di essere stata aggredita a calci e a pugni dall’ex compagno. Vittima delle aggressioni è stato anche il padre, intervenuto in difesa della figlia. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, riportando 30 giorni di prognosi, il padre invece è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma, sotto osservazione. I carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno fermato l’ex compagno, 38enne originario del Crotonese, e lo hanno condotto presso il carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Crotone.