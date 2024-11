Spettacolo e super Iemmello a “Marassi”: Sampdoria-Catanzaro termina 3-3

calcio serie b

GENOVA Pirotecnico pareggio al “Ferraris”, finisce 3-3 tra Sampdoria e Catanzaro. I giallorossi conquistato l’ennesimo pareggio di questo campionato cadetto, l’11esimo. Nessuna squadra ha fatto meglio. Grande protagonista del match il capitano giallorosso Pietro Iemmello, autore di una bellissima tripletta.

Primo tempo col freno a mano tirato con le squadre che lottano senza trovare gli spazi giusti. Un sostanziale equilibrio sbloccato sul finire del primo tempo col gol di Sekulov al 43′ sugli sviluppi di un cross di La Gumina ‘sporcato’ da Petriccione e per l’attaccante tocco ravvicinato senza problemi.

Nella ripresa sprint Catanzaro con la zampata all’8′ con Iemmello dopo il cross di Pontisso e l’appoggio di Bonini. Ma la Samp torna davanti col penalty dell’ex Cosenza Tutino dopo il tocco di mano da parte di Bonini sugli sviluppi di un angolo. E ancora break del Catanzaro col rigore di Iemmello al 22′ dopo un fallo di Ferrari su Buso. E sempre super Iemmello firma la sua tripletta personale poco dopo con un colpo di testa su cross di Pompetti, che al 34′ si fa espellere per doppia ammonizione. Ma proprio al 90′ il tocco ravvicinato di Leonardi, classe 2005, riporta la situazione in equilibrio.

Il tabellino

SAMPDORIA (4-2-3-1): Silvestri 5.5; Venuti 6 (35′ st Benedetti sv), Ferrari 5, Riccio 5, Ioannou 5.5; Yepes 5.5 (35′ st Kasami sv), Meulensteen 6; Akinsanmiro 6 (30′ st Depaoli sv), Tutino 7, Sekulov 6,5 (23′ st Pedrola 6,5); La Gumina 6. (30′ st Leonardi 7). In panchina: Ghidotti, Bellemo, Ricci, Giordano, Vulikic, Veroli. Allenatore: Sottil 6.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 7; Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 5.5; Seck (10′ st Compagnon 6), Pontisso 7, Petriccione 6.5 (37′ st Koustoupias sv), Pompetti 7, Ceresoli (16′ st D’Alessandro 6); Biasci (16′ st Buso 6,5), Iemmello 8 (36′ st Pittarello sv). In panchina: Dini, Borrelli, Turicchia, Brignola, Pagano, Coulibaly, Cassandro. Allenatore: Caserta 6.5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 6.

RETI: 42′ pt Sekulov, 8′ st Iemmello, 13 st Tutino (rig), 22′ st Iemmello (rig), 25′ st Iemmello, 45′ st Leonardi.

NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori: 23.000 circa. Espulso Pompetti al 34′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Ioannou, Pompetti, Depaoli. Angoli: 5-1. Recupero: 1′; 7′.

