Universo Digitale e Media education, il Corecom celebra un anno all’insegna dei giovani e della innovazione

le iniziative

REGGIO CALABRIA «Con il ConciliaWeb Day del 2 dicembre e gli Stati Generali dell’Informazione del 3 dicembre, il Corecom chiude un anno di riconoscimenti e di straordinaria partecipazione, ponendo la Calabria al centro della scena nazionale. Il ConciliaWeb Day del 2 dicembre, alle ore 15:00, e gli Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione del 3 dicembre, alle ore 9:00, non sono eventi qualsiasi, sono un riflesso di un impegno costante e di una passione che hanno alimentato ogni singolo passo compiuto dal Comitato». Lo riferisce una nota. «Il ConciliaWeb Day, un evento tecnico riservato ai dipendenti dei Corecom italiani ed ai professionisti del settore come avvocati e commercialisti, è l’occasione – prosegue la nota del Corecom Calabria per un approfondimento sul sistema di risoluzione delle controversie online, un tema di straordinaria rilevanza in un’epoca sempre più dominata dalla digitalizzazione. Questo incontro, non solo è un’opportunità di aggiornamento per i partecipanti, ma anche un tributo al compianto avvocato Rosario Carnevale, uno dei protagonisti che ha contribuito a solidificare la missione del Corecom Calabria. In meno di 24 ore, la Calabria sarà nuovamente al centro dell’attenzione nazionale. Il giorno successivo, il 3 dicembre, si svolgeranno gli Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione, un incontro tecnico riservato agli organi di informazione, che vedrà la partecipazione di alcune delle personalità più autorevoli del panorama accademico, giornalistico e culturale: il Rettore dell’Università di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, la Rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spataro, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri , e il Direttore di Rai 3 Calabria, Massimo Fedele. Oltre a loro, interverranno altre figure di rilievo come Gianvito Casadonte, fondatore del Magna Graecia Film Festival e Monsignor Attilio Nostro Vescovo di Mileto- Nicotera Tropea e Segretario della Conferenza Episcopale Calabra. La loro presenza, rappresentando il connubio tra comunicazione, cultura e spiritualità, è un segno tangibile di come la Calabria, pur nella sua complessità, abbia saputo attrarre l’attenzione e il riconoscimento di chi è impegnato nel migliorare la qualità della comunicazione nel nostro Paese. Un’ora dopo l’altro, il 2 e 3 dicembre, la Calabria diventerà il cuore pulsante di un dialogo che attraversa l’Italia, unendo esperti, giornalisti, professionisti e cittadini in una riflessione che ha il sapore della tradizione, ma soprattutto, della visione di un futuro migliore. Non solo eventi tecnici, ma momenti di forte emozione, che legano il passato e il futuro in un’armonia di idee e progettualità. Non possiamo, tuttavia, dimenticare che il 2024 del Corecom Calabria è stato un anno straordinario, segnato da successi senza precedenti. L’approvazione del 100% dei progetti presentati ad AGCOM è il riconoscimento di un impegno che non si è mai fermato, della qualità e dell’eccellenza che contraddistingue ogni iniziativa. A conferma di ciò, il Corecom Calabria ha visto crescere l’interesse per le proprie attività, con una partecipazione massiccia da parte dei giovani, che hanno invaso i banchi del Consiglio Regionale durante le manifestazioni organizzate. Queste giornate, infatti, sono state anche l’occasione per celebrare il coinvolgimento dei ragazzi nella discussione sulla comunicazione e l’educazione digitale, un interesse che è cresciuto in modo esponenziale e che conferma come il Corecom sia diventato un centro propulsore di innovazione. Il riconoscimento nazionale del Presidente Fulvio Scarpino, che è stato nominato Vice-Coordinatore Nazionale dei Presidenti dei Corecom italiani, rappresenta il coronamento di un lavoro svolto con passione e competenza, ma anche un segno tangibile di come la Calabria stia giocando un ruolo fondamentale nella regolazione delle telecomunicazioni. Assieme a Scarpino, il nuovo corso del Comitato Regionale per le Comunicazioni vede la qualificata presenza dell’avvocato Mario Mazza, che riveste la funzione di Vicepresidente e di Pasquale Petrolo, giornalista professionista, che ricopre la carica istituzionale di Segretario. Ad affiancarli la Struttura del Corecom, guidata dal Direttore, Maurizio Priolo, che ha condiviso con Scarpino, Mazza e Petrolo un percorso di crescita e consolidamento, mettendo in campo professionalità, impegno ed esperienza per rendere la Calabria un modello da seguire. Un’azione sinergica e di squadra che – prosegue il Corecom – ha coinvolto le energie migliori della Calabria è ha avuto il pieno sostegno del Presidente del Consiglio Regionale, dell’Ufficio di Presidenza e dell’intera Assise Regionale che ha approvato all’unanimità il Piano delle attività del Corecom. La presenza di Carola Barbato, Coordinatrice Nazionale, che in meno di una settimana ha di nuovo scelto la Calabria come punto di riferimento, è un segno della crescente importanza che il Corecom Calabria sta acquisendo a livello nazionale. La sua presenza, insieme a quella di tanti altri Presidenti dei Corecom d’Italia, dimostra inequivocabilmente come la nostra regione stia diventando un faro di innovazione, di collaborazione e di crescita nel panorama delle telecomunicazioni, con il Corecom Calabria al centro della scena. Così si conclude il 2024 per il Corecom Calabria, con il segno di un successo che è frutto del lavoro collettivo e che apre nuove prospettive per il futuro».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato