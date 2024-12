Atti vandalici al Comune di Cosenza, chiusi gli uffici

l’episodio

COSENZA Resteranno chiusi per l’intera giornata di domani, lunedì 2 dicembre, gli uffici comunali dei settori welfare, ambiente e urbanistica. Lo ha disposto con propria ordinanza il sindaco di Cosenza Franz Caruso, a seguito di alcuni gravissimi atti di vandalismo perpetrati da ignoti la notte scorsa e che hanno reso impraticabili gli uffici, danneggiati in diversi ambienti ed anche con riferimento alle apparecchiature informatiche. La portata dei danni è ancora da accertare completamente. Allo stato, le condizioni in cui versano gli uffici dei tre settori non consentono, domani, la regolare ripresa delle attività. I dirigenti dei settori welfare, ambiente e urbanistica stanno procedendo ad una accurata ricognizione dei danni subiti. Il Sindaco Franz Caruso, che ha predisposto con l’ausilio del segretario generale del Comune Virginia Milano, l’ordinanza di chiusura per la giornata di domani, ha fortemente stigmatizzato quanto accaduto. “È un gesto esecrabile da condannare con forza – ha dichiarato il primo cittadino -. Chi lo ha posto in essere ha messo in atto una condotta criminosa inqualificabile e frutto di una vergognosa barbarie per la quale invochiamo a gran voce che i responsabili siano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia”.

