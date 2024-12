Calcio, Fumagalli show a Pisa: il Cosenza strappa il pari al 92′

SERIE B

PISA Il Pisa si fa raggiungere al 92′ sul 2-2 dal un Cosenza tutto cuore e grinta dopo aver sprecato un rigore con Marin quando si trovava avanti di due reti. Nerazzurri comunque secondi con 31 punti. Il Cosenza (penalizzato di 4 punti in classifica) sale a quota 16 e allunga la serie utile a sette gare senza sconfitte.

Il Pisa passa al 5′ con Lind che gira in rete un bel cross da sinistra di Vignato. I nerazzurri raddoppiano al 26′: punizione di Angori dalla trequarti, colpo di testa sul palo da parte di Caracciolo, irrompe Piccinini che mette a segno il 2-0. A inizio ripresa il Pisa fallisce il 3-0 con Marin che dal dischetto scivola e colpisce due volte il pallone, vanificando il tutto. A questo punto il Cosenza ci crede e torna in partita con una girata di Mazzocchi al 27′ su cross di Caporale dalla sinistra. Al 47′ il neo entrato Fumagalli trova il pari con un gran tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo che fa esplodere di gioia gli 856 tifosi rossoblù presenti nel settore ospiti.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1): Semper 6; Canestrelli 6.5, Caracciolo 6.5, G. Bonfanti 6; Calabresi 6 (36′ st Rus sv), Marin 5.5, Piccinini 6.5 (36′ st Abildgaard sv), Angori 7; Vignato 6.5 (31′ st Hojholt 5.5), Arena 6.5 (21′ st Moreo 5.5); Lind 7 (31′ st N. Bonfanti 5.5). In panchina: Nicolas, Loria, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Leoncini. Allenatore: Inzaghi 6.

COSENZA (3-4-1-2): Micai 6.5; Martino 6, Dalle Mura 5.5 (1′ st Venturi 6), Caporale 6; Ricciardi 5.5 (30′ st Fumagalli 7), Kourfalidis 6 (14′ st Mauri 6), Charlys 6 (14′ st Sankoh 6.5), Ciervo 5.5 (1′ st Ricci 6); Kouan 6; Rizzo Pinna 6, Mazzocchi 7. In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Sgarbi, Hristov. Allenatore: Alvini 6.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETI: 5′ pt Lind, 26′ pt Piccinini, 27′ st Mazzocchi, 47′ st Fumagalli.

NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 8.522, di cui 856 ospiti. Ammoniti: Dalle Mura, Micai, Ricci. Angoli: 2-1. Recupero: 1′; 5′.

