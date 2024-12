In Calabria nascerà «la prima Accademia mondiale di moda del Sud»

il progetto

MILANO In Calabria dici moda e il pensiero corre veloce a Gianni Versace. L’artigianato italiano nell’abbigliamento è sinonimo di passione e dedizione, un punto di riferimento per il mondo della moda. Artigiano in Fiera, in corso a Milano, offre opportunità anche di incontri, come quello con l’imprenditore Fabio Medas. Il titolare del famoso marchio di abbigliamento Camperos arriva allo stand della Calabria, una regione che – confessa al Corriere della Calabria – «amo particolarmente».

La visita alla Collettiva Calabria

«Sono veramente innamorato della Calabria, a questa regione mi lega anche la mia storia», racconta Medas. Che aggiunge: «La mia compagna è Sabrina Spinelli, la più grande manager di moda della Calabria nel mondo. Organizza eventi in Fashion Week a Milano, collabora con i più grandi brand internazionali». «Grazie a lei – continua – ho conosciuto la Calabria e mi ha letteralmente stregato, nel 2018, quando sono andato per la prima volta da visitatore». Una terra straordinaria. «Mi sono veramente innamorato, sono rimasto colpito da questa terra piena di energia, da sud al nord, dal centro, l’entroterra, l’ho girata veramente tutta: la Sila, l’Aspromonte».

Passione artigiana

In uno dei talk organizzati dalla Regione Calabria si è discusso di artigianato calabrese, delle difficoltà ma anche delle straordinarie opportunità sottolineate dallo stilista Anton Giulio Grande. «Se l’Italia intera prendesse esempio dalla Regione Calabria, avrebbe la possibilità di incontrare alcuni dei più bravi artigiani della nazione. La Calabria è un esempio. E’ il secondo anno che visito gli stand e lo considero il migliore della fiera. So che la Regione ha investito e sta investendo molto, per gli artigiani è importante il sostegno delle istituzioni». A tal proposito, Medas confessa: «In accordo con la Regione, con gli assessori Gianluca Gallo e Rosario Varì, stiamo cercando di fondare la prima accademia mondiale di moda del Sud, proprio in Calabria». L’imprenditore fornisce ulteriori dettagli: «Stiamo cercando un posto adatto e idoneo ad ospitare l’accademia mondiale di alta moda, per i giovani sarà una grande opportunità e noi imprenditori del settore saremo accanto a loro in questo percorso: li aiuteremo. Lo faremo solo in Calabria», chiosa Medas. (f.benincasa@corrierecal.it)

