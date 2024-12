Referendum città unica: No al 56%. Il Sì prevale a Cosenza

i dati

COSENZA Il Sì al 42,45%, il No al 56,81%. E’ il dato che emerge dallo spoglio dei voti del referendum con cui i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero hanno risposto al quesito sulla fusione dei tre comuni. La consultazione non prevede il quorum e l’esito non è vincolante rispetto alla decisione di completare l’iter burocratico per la fusione, anche se può avere un peso politicamente. Il dato emerge quando mancano solo 5 sezioni da scrutinare, 121 sezioni scrutinate su 126 totali. Il Sì prevale a Cosenza con il 69% dei voti, mentre a Rende è boom di No per l’81.43%. A Castrolibero prevale il No con il 72.59 % dei voti. L’affluenza è stata del 26,01%.

