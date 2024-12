Volley Serie B, Tonno Callipo corsara con i primi punti fuori casa

il match

E arrivano anche i primi punti in trasferta per la Tonno Callipo, impostasi ieri sul campo della Gupe a Sant’Agata Li Battiati nel catanese. Successo 3-0 per Mille e compagni, che così danno continuità alla vittoria con Ciclope Bronte, portandosi con 11 punti in quinta posizione. Sicuramente un bell’inizio per la squadra di coach Piccioni che sta crescendo gara dopo gara, e con ampi margini di miglioramento.

Poca storia nel match di ieri e così come preventivato alla vigilia i giallorossi espugnano il campo della Gupe, fanalino di coda, acquisendo sempre più consapevolezza nei propri mezzi e soprattutto facendo tesoro degli errori commessi in qualche altra gara. Peraltro, il percorso di crescita di un gruppo largamente rinnovato passa pure da qualche passaggio a vuoto. L’importante è sempre rispettare le consegne dello staff tecnico e soprattutto profondere il massimo impegno sia durante la settimana che in partita, alla fine poi il lavoro paga sempre.

La sesta giornata in scena ieri ha visto la Tonno Callipo condurre quasi sempre nel punteggio, peraltro i risultati intermedi dei tre set sono alquanto eloquenti. Nel primo set 8-6, 16-15 e 21-16 per i giallorossi, che si ripetono ancora più nettamente nel secondo 8-5, 16-12 e 21-18. Per suggellare il tutto nel terzo parziale: 8-6, 16-9 e 21-12.

A livello individuale come non citare, lo ha fatto anche coach Piccioni di sèguito, i 19 punti di Mariano top scorer, di cui 1 ace e 4 muri, col 48% in attacco. A ruota il trio Saragò, Mille ed il giovanissimo Augugliaro con 8. A proposito di quest’ultimo il tecnico giallorosso gli ha dato ancora fiducia, schierandolo in dall’inizio in coppia con Mille in banda, per il resto a completare il sestetto la diagonale Bisotto-Mariano, Saragò e Borgesi al centro e Cugliari libero. Poi spazio a tutti gli atri in panchina.

Dunque una vittoria, la quarta in sei gare, che fa sicuramente morale e classifica, rappresentando di certo un buon viatico in vista del match interno di sabato prossimo al PalaValentia. Arriverà infatti la quota Paomar Siracusa, 5 punti in meno della Tonno Callipo, che ieri ha perso in casa al tie-break con la momentanea capolista Letojanni, in attesa dell’odierno scontro al vertice Lamezia-Bisignano.

La soddisfazione di coach Piccioni

Alquanto soddisfatto coach Piccioni, che commenta l’andamento del match di ieri: «Avevo chiesto ai ragazzi di dare continuità alla buona prestazione della settimana scorsa e devo dire che hanno fatto sicuramente una buona gara. La difficoltà di partite del genere – sottolinea – è quella di tenere alta la concentrazione ed i ragazzi sono stati bravi, perché è stata una gara senza sbavature, se si esclude un passaggio nel terzo set quando siamo andati sotto 5-2. Però poi per il resto la partita è sempre stata nel nostro totale controllo, non dico che è stata una prova di maturità ma siamo tutti soddisfatti, perché era importante incrementare il bottino in classifica. Tra l’altro ho anche avuto l’occasione di far ruotare, anche se per piccoli sprazzi, i ragazzi che giocano di meno ed hanno risposto tutti bene. Menzione sicuramente per Mariano sopra le righe, ma è stata una prova corale e concreta da parte di tutti. In definitiva siamo contenti del risultato e della prestazione però ora non bisogna esaltarsi, così come non ci siamo depressi dopo le sconfitte. Come ripetiamo spesso, ora dopo il riposo domenicale da lunedì si resetta tutto e – conclude Piccioni – ci concentriamo sul Siracusa, che attendiamo al PalaValentia sabato prossimo e sarà una partita tosta».

Il tabellino

GUPE CATANIA – TONNO CALLIPO VV 0-3

(20-25, 22-25, 14-25)

GUPE Arcifa 13, Romano 5, Nicolosi 7, Bonanno 3, Guglielmino 1, Ferrara 1, Bruno (L), Cavallaro 5, Bella, Privitera. Ne: Amico, Magri, Trovato, Lazzaro. All. Petrone

TONNO CALLIPO Bisotto 3, Mariano 19, Saragò 8, Borgesi 5, Mille 8, Auguliaro 8, Cugliari (L), Pisani, Tassone, Grande, Saturnino, Fusco (L). All. Piccioni

Arbitri Fioria e Pampalone.

Note durata set 26’, 30’, 24’, totale 1 ora e 20 minuti. Gupe: ace 5, bs 7, muri 3, errori 21; Vibo: ace 3, bs 10, muri 13, errori 21. Attacco 28%-51%, Ricezione 59%-48%.