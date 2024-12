Con “Artisti in corsia” a Catanzaro una serata di arte e solidarietà per i piccoli pazienti

impegno sociale

CATANZARO Il 14 dicembre 2024, alle ore 20.30, il Teatro Politeama di Catanzaro ospiterà la VII edizione di “Artisti in corsia”, l’evento benefico che da sette anni regala sorrisi e speranza ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” Un appuntamento che trasforma la solidarietà in emozioni concrete, dove i veri protagonisti sono i piccoli pazienti, il personale sanitario e la passione per l’arte, che li unisce in un’esperienza unica. L’appuntamento sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 4 dicembre alle 11, nella sala conferenze della biblioteca dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “R. Dulbecco”, presidio “Pugliese”. L’evento è organizzato dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host presieduto da Pietro Maglio e il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dottoressa Simona Carbone. La serata, che si preannuncia ricca di momenti emozionanti, vedrà la partecipazione speciale di Gennaro Calabrese, comico di “Made in Sud”, che con il suo talento regalerà risate e spensieratezza, e del cantante Enzo Principe, che incanterà il pubblico con la sua voce. Non mancheranno le esibizioni del Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky, che aggiungeranno un tocco di eleganza e raffinatezza alla serata. Ad impreziosire la serata, le coreografie della compagnia di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro diretta da Giovanni Calabrò. Ogni momento dell’evento è pensato per raccogliere fondi per il progetto “We Will Make Your Dream Come True”, un’iniziativa che da anni trasforma i sogni dei bambini malati in realtà, facendo loro vivere esperienze straordinarie, come un volo in elicottero o un viaggio a Eurodisney, per regalare un po’ di felicità e speranza, anche nei periodi più difficili. Il “Progetto We will make your dream come true” ha già realizzato numerosi sogni di bambini ricoverati, che per lunghi periodi sono stati costretti a vivere tra le corsie degli ospedali, lontano dalle loro famiglie e dalla loro quotidianità. «Ogni anno, attraverso questo progetto, possiamo donare a questi piccoli guerrieri un sorriso che vale più di mille parole», commenta il dottor Giuseppe Raiola. «Il nostro obiettivo è far sì che, anche nel contesto di una malattia grave, i bambini possano vivere esperienze che restituiscano loro la speranza, l’entusiasmo e la forza per affrontare le difficoltà quotidiane». La manifestazione, oltre ad essere un’occasione di intrattenimento, ha un forte valore simbolico. Non si tratta semplicemente di un evento di beneficenza, ma di un momento di condivisione che mira a sensibilizzare la comunità sulla fondamentale importanza della solidarietà e del supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. «”Artisti in corsia” è un atto rivoluzionario», sottolinea Raiola, «che parla del potere curativo della speranza, che si esprime attraverso un sorriso. L’arte, la musica, la danza hanno un potere terapeutico straordinario, che va ben oltre il semplice intrattenimento. Questo evento vuole essere un messaggio forte e chiaro: donare per donarsi è un atto di cura e di umanità». Tutto il ricavato della serata andrà a favore del progetto We Will Make Your Dream Come True, un’iniziativa che permette di realizzare i sogni di tanti bambini che, ogni giorno, combattono contro malattie gravi. Oltre a offrire un supporto concreto ai pazienti, “Artisti in corsia” dimostra come l’arte possa essere un potente strumento di guarigione per lo spirito, in grado di regalare una speranza tangibile a chi ne ha più bisogno. L’evento, organizzato in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, Simona Carbone, è un esempio di come la comunità si unisca per sostenere un progetto tanto importante. «Siamo grati a tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questa serata speciale», conclude Raiola. «Il nostro lavoro non finisce con l’evento, ma prosegue ogni giorno nei reparti dove continuiamo a combattere al fianco dei nostri piccoli pazienti, per aiutarli a realizzare i loro sogni e a superare le difficoltà».

