Le vacanze ad Aieta e il concorso a Reggio Calabria. Iginio Massari «mi sento un po’ calabrese»

l’intervista

MILANO Il maestro Iginio Massari trascorre parte delle sue vacanze in Calabria, ad Aieta, «un borgo dove non arrivano molte macchine». Sorrisi, autografi e selfie, il simbolo dell’esperienza dell’Alta Pasticceria italiana nel mondo si concede – nello spazio occupato dalla Regione Calabria – ai fan accorsi da tutti i padiglioni di Artigiano in Fiera. Nell’occasione, Massari presenta il suo ultimo libro “Giorni mesi anni di una vita intensa”: un racconto della sua vita, una piccola bibbia dedicata a chi non può fare a meno di amare un artigiano della qualità. «E’ un libro che descrive gli alti e bassi della vita, ma tutte le volte che uno cade deve pensare a rialzarsi più forte di prima. Il testo è corredato anche da poesie e racconti che fanno parte della mia storia». E per staccare dal lavoro frenetico, dai costanti impegni e dalle tante ore trascorse in laboratorio, il maestro si concede una breve pausa estiva in Calabria. «Ho deciso di vivere in uno dei più bei borghi d’Italia (Aitea, ndr). Perciò mi sento in parte un po’ calabrese. Le mie vacanze le faccio sempre in Calabria. Oggi vedo questo stand gigantesco, vuol dire che la Regione si vuole imporre non solo sul territorio nazionale, ma nel mondo, perché questa fiera è a livello mondiale», racconta ai nostri microfoni.

Il lato dolce della Calabria

Terra amara per molti la Calabria, non per Iginio Massari. «Il lato dolce, la Calabria, lo ha sempre avuto. Ha un sacco di dolci tradizionali. Nel 2025, insieme agli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, abbiamo organizzato un concorso a livello nazionale a Reggio Calabria sul bergamotto e tra due anni, se i primi due anni andranno come immaginiamo, lo trasformeremo in un concorso mondiale». Massari si sofferma sul bergamotto. «Lo uso anche nel panettone perché mi dà quel tocco che consente di differenziarlo da molti altri prodotti. Per quello che riguarda il salato, a me personalmente piace il piccante, perciò il peperoncino fa parte della mia storia». Domanda scontata, ma necessaria. Un dolce al peperoncino? «Non l’ho ancora realizzato, non mi piacciono le forzature. Bisogna sempre interpretare i gusti di chi poi compra i prodotti. Questa è sempre stata la mia filosofia. Il commercio è fatto di richieste e acquisti, più si sente parlare di un prodotto e più ci consente di promuoverlo». Parola di Iginio Massari. (f.benincasa@corrierecal.it)

