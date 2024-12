Referendum città unica, si dimette il portavoce del circolo dell’area urbana di Sinistra Italiana

i partiti

COSENZA «La bocciatura referendaria della proposta di legge regionale sulla fusione delle città di Cosenza, Rende e Castrolibero, deve indurre anche all’interno di Sinistra Italiana ad una riflessione»: inizia così il comunicato stampa con cui Antonio Curcio fa sapere di essere dimissionario da portavoce del Circolo di Sinistra Italiana dell’Area Urbana di Cosenza.

«Il Circolo di Sinistra Italiana dell’Area Urbana – aggiunge Curcio – si è posizionato per il Sì, invitando i cittadini ad andare al voto. Questa posizione è stata ampiamente maggioritaria all’interno dell’assemblea del Circolo, purtuttavia dobbiamo constatare la distanza del circolo dal suo elettorato: i tanti sostenitori di Sinistra Italiana AVS alle ultime elezioni europee a Rende e a Cosenza non hanno inteso condividere nelle urne la posizione indicata dal circolo. Anche il sostegno del partito non è stato unanime e, al netto della condivisione della posizione sul Sì con il segretario regionale Fernando Pignataro, dobbiamo constatare come la tardiva discussione della Federazione provinciale sul tema ha ingenerato posizioni eterogenee. Pertanto, al fine di favorire una libera discussione all’interno del partito sulle scelte effettuate e su quelle da affrontare per le imminenti elezioni comunali a Rende, assumendomi la responsabilità politica della scelta del Sì, rimetto all’assemblea del circolo l’incarico di portavoce, delegando al vice-segretario del circolo compagno Walter Nocito la transizione fino al prossimo congresso».

«Rimanendo sempre a disposizione del partito, ringrazio i compagni e le compagne – conclude Antonio Curcio – ed i tanti sostenitori per il lavoro svolto sin qui insieme. Ci ritroveremo come sempre nel giorno della lotta».