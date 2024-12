Apicoltura, la Regione pubblica un bando da oltre un milione

dalla cittadella

CATANZARO La Regione al fianco degli apicoltori calabresi. È stato pubblicato, ed è disponibile sul portale www.regione.calabria.it, nella sezione Dipartimento Agricoltura, l’avviso per la selezione ed il finanziamento di interventi a favore dell’apicoltura, per l’annualità 2025. L’iniziativa punta a garantire – tra l’altro –servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche; corsi di aggiornamento; seminari e convegni tematici; lotta a parassiti e malattie; prevenzione delle avversità climatiche; ripopolamento del patrimonio apistico; razionalizzazione della transumanza; miglioramento qualitativo delle produzioni dell’alveare ai fini della commercializzazione; promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura. “Nel corso del 2024 – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – gli alveari censiti nella Banca dati nazionale apistica sono cresciuti, superando le 146.780 unità. Un dato incoraggiante, ancor più considerando le difficoltà che il settore ha incontrato, specie a causa delle ripetute avversità climatiche. Da qui la scelta di assicurare un’attenzione particolare alle azioni di sostegno sul piano dell’innovazione tecnologica, come pure su quello della produzione e commercializzazione, ad esempio estendendo l’ampiezza dei contributi da assegnare, in alcuni casi pari fino al 100% della spesa ammissibile”. Le risorse disponibili ammontano a 1.348.654 euro. La partecipazione è riservata a apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, anche per il tramite delle forme associate, con sede legale in Calabria. È ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e quindi di un unico progetto definitivo comprendente, a scelta, le diverse tipologie di investimento previste. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 13 gennaio 2025.

