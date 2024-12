Capodanno, Achille Lauro a Cosenza. E su Sky gli spot che promuovono la città

l’evento

COSENZA Sarà Achille Lauro il cantante che quest’anno salirà sul palco a Cosenza per il concerto di capodanno. Il sindaco Franz Caruso ha dato l’annuncio ufficiale pochi minuti fa nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Bruzi. Achille Lauro, attuale giudice di X Factor, vanta già numerose partecipazioni a Sanremo, kermesse alla quale prenderà parte anche nel 2025 insieme al cosentino Dario Brunori.

«Non è stato un parto facile – ha spiegato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – Lauro aveva tante offerte ma siamo riusciti a convincerlo. È un grande cantante ed è anche un artista impegnato nel sociale. Dopo Mario Biondi e Giorgia non potevamo non scegliere un big. Lauro è molto apprezzato dai giovani e volevano un cantante in grande di attrarre un pubblico vasto». Il primo cittadino ha sottolineato ancora: «Abbiamo concordato con Sky dei passaggi pubblicitari sulla città di Cosenza, stiamo attraendo un turismo non solo di ritorno. Ci sono visitatori interessati alla nostra cultura ed al nostro centro storico».

Il profilo di Achille Lauro

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, nasce l’11 luglio 1990 a Verona ma cresce a Roma. E’ un cantante, rapper, e performer italiano, noto per il suo stile eclettico che unisce vari generi, dall’hip-hop al pop, al rock, e alla musica trap. Il suo debutto nel panorama musicale è avvenuto nel 2012, ma è con l’uscita dell’album Achille Idol-Immortale nel 2015 che si fa conoscere.

Nel corso degli anni, Achille Lauro ha ottenuto numerosi successi, sia a livello commerciale che di critica. È conosciuto per la sua capacità di reinventarsi continuamente e per la sua originalità nel vestire e nel presentarsi sul palco, che lo ha reso una figura controversa nel panorama musicale italiano. Ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta nel 2019, dove ha riscosso un enorme successo con il brano Rolls Royce. Nel 2020, Achille Lauro partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Me ne frego. Ha continuato a sperimentare nuovi generi musicali con ogni album, esplorando anche il rock e l’elettronica, e ha sempre mantenuto una forte presenza mediatica, anche attraverso il suo stile unico e la sua estetica visiva provocatoria. Oltre alla musica, è noto per il suo atteggiamento eccentrico e le sue dichiarazioni controverse, che lo hanno reso una figura poliedrica e discutibile nella cultura popolare italiana. (redazione@corrierecal.it)

