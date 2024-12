Fashion show nella raffinata cornice del San Giovanni di Catanzaro

alta moda

CATANZARO Il brand Beatrice Palma, nato a Milano nel 2022, ha voluto rendere omaggio alla città d’origine delle stiliste, con un evento unico, un fashion show nella raffinata cornice del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, trasformatosi per l’occasione in una vera passerella di alta moda. Un evento straordinario, organizzato dall’agenzia “Present&Future”, che ha celebrato la passione, la creatività e la bellezza, portando in scena l’esclusiva collezione delle stiliste Rosa Lacava e Palma Spina, fondatrici del brand. La sfilata non è stata solo una dichiarazione d’amore per l’eleganza ma attestazione di best attitude nel mondo del fashion. Tra le splendide modelle anche Melita Toniolo, showgirl, conduttrice televisiva e radiofonica. In prima fila, rappresentanti istituzionali, professionisti di ogni settore, esponenti del mondo della cultura e dell’associazionismo, richiamati dalla curiosità e dalla passione per la moda. “Le ragazze erano bellissime, molto professionali, e i vestiti altrettanto splendidi. Ho lavorato tanto su questo progetto e sono molto soddisfatta dei risultati. Perché io amo la moda, adoro il fashion e tutto ciò che è bello”, ha dichiarato Alfonsa Trapasso, titolare della “Present&Future” che ha fortemente voluto l’evento, con l’energia che contraddistingue sempre il suo impegno. Ogni creazione racconta una storia e porta con sé un’emozione che si trasmette direttamente sulla passerella. Ogni abito è una dichiarazione di stile. Le stiliste Rosa Lacava e Palma Spina hanno voluto esprimere la loro gratitudine: “Vogliamo ringraziare Alfonsa Trapasso, entusiasta promotrice dell’evento. L’enfasi che si è creata intorno a questa sfilata è stata davvero emozionante. Le ragazze e tutto lo staff che ci hanno supportato in questi giorni sono stati meravigliosi”. La sfilata ha saputo emozionare e sorprendere tutti i presenti. Un evento imperdibile, quindi, che ha portato il pubblico in un mondo di fascino e autenticità, celebrando il lavoro, la passione e la maestria delle stiliste di Beatrice Palma.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato