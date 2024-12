Il Serd di Cosenza presenta il progetto “Prima di Tutto”

l’iniziativa

COSENZA La conferenza stampa in programma giovedì 5 Dicembre 2024 alle ore 11.30 presso i locali del SERD a Cosenza in via Fiume, sarà l’occasione per presentare il progetto “Prima di Tutto” che, il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza

del Consiglio dei Ministri ha finanziato al SERD in partenariato con il Centro di

solidarietà “Il Delfino”. Il programma di intervento, prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e prevede il coinvolgimento di 700 studenti e 100 tra docenti e genitori.

Sono solo alcuni numeri del cospicuo e fattivo piano di azione messo in campo per il

contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Alla conferenza stampa, parteciperanno il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Dott. Antonio Graziano; il Direttore Sanitario Asp Cs Dott. Martino Rizzo; L’On. Pasqualina Straface, Presidente Terza Commissione-Sanità, Attività sociali, culturali e formative; la Dott.ssa Marianna Ardillo Direttrice Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asp Cs; il Dott. Roberto Calabria direttore f.f. U.O.C. Servizio Dipendenze – SERD – Asp Cs ed il dott. Vincenzo De Luca Presidente Centro di Solidarietà “ Il Delfino”. Per l’occasione, sarà illustrato nel dettaglio l’intero progetto.