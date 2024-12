Mirarchi: «Cirò Marina ospiterà la finale scudetto del campionato di beach soccer»

la notizia

LAMEZIA TERME Cirò Marina si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per lo sport calabrese. Quest’anno, infatti, la località balneare sarà il palcoscenico della finale scudetto della tappa del campionato di Serie A di beach soccer, una notizia che certamente susciterà entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. A dare in anteprima l’annuncio nel corso dell’ultima puntata de “L’altro Corriere dello sport”, programma condotto da Stefania Scarfò, in onda su L’altro Corriere Tv (canale 75) ogni lunedì sera, è stato Saverio Mirarchi (in foto), presidente del Comitato regionale Calabria della Figc-Lega Nazionale Dilettanti.

Mirarchi, che lo scorso settembre è stato riconfermato alla guida della Lega Nazionale Dilettanti della Calabria, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di ospitare uno degli eventi più importanti del panorama calcistico nazionale. «Si tratta di una bella notizia che possiamo iniziare a condividere, una gran bella soddisfazione per la nostra terra», ha dichiarato il presidente. La scelta di Cirò Marina come sede della finale scudetto rappresenta un riconoscimento non solo per la città, ma per l’intera regione.

Nel corso dell’intervista, Mirarchi ha anche fatto il punto sullo stato del calcio dilettantistico in Calabria, un movimento in continua crescita, e ha discusso degli sviluppi in altre discipline, come il calcio femminile e il calcio a cinque. La finale scudetto di beach football rappresenta dunque un’occasione unica non solo per gli sportivi, ma anche per il territorio, che avrà l’opportunità di far conoscere le proprie bellezze naturali e promuovere ulteriormente il turismo sportivo. (redazione@corrierecal.it)

