Non solo relax: sempre più italiani amano allenarsi in vacanza

l’analisi

Partire per le vacanze non significa necessariamente cercare la meta giusta per riposare, magari dedicando la maggior parte del tempo al relax. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito al costante aumento degli italiani che non rinunciano alla pratica sportiva anche durante le ferie. Una recente indagine ha evidenziato come l’80% di chi risiede in Italia si diletti con gli allenamenti tra una passeggiata e un aperitivo, dedicandosi agli acquisti di quanto necessario prima di partire per le tanto attese vacanze. Anche le Olimpiadi di Parigi hanno dato nuovo entusiasmo a chi ha un animo sportivo e, al contempo, hanno spinto diversi sedentari a mettersi in moto. Non stupisce, pertanto, l’aumento registrato nella domanda e nella vendita di attrezzature sportive.

Lo sport in vacanza: quali sono le attività più diffuse?

È stata sempre la recente indagine appena citata a indicare come, nelle preferenze degli italiani, gli sport più praticati in vacanza siano, in ordine decrescente, nuoto, trekking e corsa. Seguono il ciclismo, gli allenamenti in palestra, lo yoga e discipline come sup e kitesurf. Solamente un italiano su cinque, tra gli intervistati, ha ammesso di non fare alcuno sport. La prima posizione del nuoto non stupisce se si prendono in considerazione due fattori: il mare è la meta preferita dagli italiani, e chi resta in città ha a disposizione le piscine all’aperto. Il trekking in estate gode di molti estimatori tra coloro che optano per una vacanza in montagna. E correre in spiaggia o in un parco cittadino nelle ore più fresche è un vero piacere. Ne deriva quindi che, indipendentemente dall’attività oggetto d’interesse, per la pratica in vacanza è necessario avere a disposizione capi d’abbigliamento e attrezzature adeguati. È del 47% la percentuale di italiani ad ammettere di acquistare un nuovo paio di scarpe sportive prima di iniziare le vacanze. Quasi il 40% acquista occhiali, guanti o altri accessori, mentre il 35% ritiene utile dotarsi di integratori alimentari. Superano il 20% coloro che cercano attrezzature come racchette da tennis o bici.

I motivi del successo degli eCommerce sportivi

Tra chi si dedica agli acquisti sportivi prima di preparare la valigia, una percentuale elevata preferisce farlo online, guadagnando tempo prezioso e puntando al risparmio senza rinunciare alla qualità. Ad offrire cataloghi ricchi e diversificati sono realtà leader del settore come FootLocker, Adidas, Decathlon o Nike. Per citarne uno, FootLocker dispone di una vasta selezione di scarpe sportive e sneakers per tutte le esigenze, ma offre anche capi d’abbigliamento per tutta la famiglia e accessori. A far risparmiare chi decide di acquistare negli eCommerce sportivi sono le numerose offerte e i codici sconto rilasciati in più occasioni nel corso dell’anno. Non a caso, anche la famosa azienda statunitense non è da meno e conquista i suoi clienti attraverso numerosi codici sconto FootLocker e una piattaforma d’acquisto intuitiva, colorata e accattivante.

Affidarsi alle recensioni online per una scelta d’acquisto consapevole

È lampante (ma non stupisce) come il digitale sia riuscito a rivoluzionare le modalità d’acquisto dei consumatori anche in ambito sportivo. Da un lato, la fiducia nei confronti degli eCommerce sportivi è aumentata di anno in anno. Dall’altro, le piattaforme sono divenute abili nel rendere ancora più appagante l’esperienza d’acquisto sia tramite sconti e coupon che offrendo numerose opzioni di ricerca e consigli personalizzati. Gli utenti hanno imparato velocemente come acquistare i vari prodotti, sia all’interno di un unico e-shop che tra più piattaforme. Si è quindi diffusa l’abitudine di leggere le recensioni di articoli sportivi rilasciate da chi ha già avuto modo di comprare sui siti specializzati. Se oggi il 51% degli italiani è abituato a cercare informazioni prima di acquistare, una percentuale ancora più elevata, il 64%, vede la propria decisione finale influenzata dalle recensioni. Leggere i pareri di chi ha potuto testare qualità degli articoli e tempi di consegna rende la scelta dell’e-shop più semplice. Quanto appena scritto ha ancora più valore per coloro che si sono appena avvicinati agli acquisti online.

Un tempo, per la pratica sportiva in vacanza, gli italiani erano soliti non dare troppa importanza a scarpe e capi, indossando le prime cose che capitavano loro in mano. Oggigiorno, la maggiore consapevolezza su come lo sport influisca positivamente sul benessere e il desiderio di migliorare le performance ha indotto molti a considerare l’acquisto “mirato” una necessità. E le recensioni di articoli sportivi sono di grande aiuto nell’individuare le scarpe, i capi o le attrezzature più conformi alle esigenze personali.