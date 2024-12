Tripletta da sogno a “Marassi”, la prima volta di Pietro Iemmello in serie B

il personaggio

CATANZARO Il capitano e bomber del Catanzaro Pietro Iemmello è stato premiato dalla Lega di serie B come Player of the Week. A fare la differenza i tre gol realizzati a “Marassi” contro la Sampdoria. «Nell’ultima partita contro la Sampdoria – evidenza in un suo focus Lega B – Pietro Iemmello ha realizzato la sua prima tripletta in Serie BKT. Era dallo scorso maggio, sempre in una partita tra Sampdoria e Catanzaro, che non si vedeva una tripletta in B (in quel caso Fabio Borini per la Sampdoria). Pietro Iemmello è stato uno dei soli tre calciatori ad aver effettuato tre tiri nello specchio in questa giornataa, insieme a Cristian Shpendi e Daniele Verde; l’attaccante del Catanzaro ha centrato lo specchio tre volte con quattro tiri totali. In generale in questo campionato Iemmello è il calciatore che ha effettuato più tiri nello specchio della porta (23). Nella Serie BKT 2024/25 Iemmello ha realizzato nove gol a fronte di un valore di 4.77 Expected Goals; la differenza di 4.23 è la più alta tra tutti i calciatori nella competizione (ha realizzato quattro gol in più rispetto al valore attesto dal modello)».

Foto Us Catanzaro

