Trasferito con un volo militare da Lamezia a Firenze, il piccolo Andrea sta bene

il messaggio

LAMEZIA TERME «Andrea sta bene! Le famiglie Nero, Mancuso e Plastino desiderano esprimere la loro più profonda gratitudine a tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile il tempestivo e sicuro trasferimento del piccolo Andrea, avvenuto il 3 dicembre scorso, dall’ospedale di Lamezia Terme all’ospedale Meyer di Firenze». Lo fanno sapere in una lettera i familiari del piccolo Andrea, il bimbo di 11 anni che è stato trasferito con un volo militare dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Firenze per un trattamento salvavita. «Un ringraziamento speciale – si legge ancora nella lettera – va al Generale Battistini, commissario straordinario dell’ASP di Catanzaro, per il costante supporto fornito al personale medico dell’ospedale di Lamezia Terme e per aver rassicurato in ogni momento la famiglia di Andrea. La sua presenza e professionalità sono state una fonte di conforto in un momento di grande difficoltà. Il nostro sincero apprezzamento va inoltre a tutto il personale del Dipartimento Emergenza dell’Ospedale di Lamezia Terme (infermieri e medici del Pronto Soccorso e dell’Anestesia) diretto dalla Dott.ssa Anna Monardo, che hanno operato con straordinaria competenza e umanità. Un immenso grazie al personale medico e infermieristico del Reparto di Pediatria di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Mimma Caloiero e dalla Dott.ssa Maria Mancuso, per la cura e l’attenzione dedicata ad Andrea sin dalle prime fasi della sua malattia. Saremo sempre grati alla Dott.ssa Caloiero e alla Dott.ssa Maria Mancuso per la vicinanza e la partecipazione umana e professionale dimostrate nei nostri confronti. Un profondo riconoscimento va all’anestesista Francesco Costantino e all’infermiera Antonina Barresi, che hanno accompagnato Andrea durante il trasferimento, garantendo la sua sicurezza e il suo benessere durante il delicato viaggio verso Firenze. Siamo immensamente riconoscenti al Dott. Federico Mussa e all’equipe medica del Centro Meyer di Firenze, guidata dal Prof. Genitori, per le continue, tempestive e preziose cure che stanno fornendo ad Andrea.

Ringraziamo la Prefettura di Catanzaro, che ha coordinato con efficienza le complesse operazioni di trasferimento verso Firenze, e la compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, che ha fornito il suo prezioso supporto. Esprimiamo la nostra gratitudine al Colonnello Marco Angori, Comandante del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, e a tutto il personale militare impegnato, per la professionalità e la disponibilità dimostrate nell’organizzazione del volo sanitario. In un momento così critico, la sinergia e la dedizione di tutte le persone e di tutte le istituzioni coinvolte hanno fatto la differenza, permettendo ad Andrea di ricevere le cure e l’amore di cui aveva bisogno. Grazie di cuore a Don Francesco per il concreto aiuto, alla Sindaca Raffaella Perri e a tutta la comunità di Decollatura di cui sentiamo la vicinanza e il sincero affetto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato