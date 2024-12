il fatto

Nella serata di lunedì 2 dicembre, intorno alle 19:30, un incendio ha colpito un’abitazione disabitata in via Ungaretti 74, a Curtatone, in provincia di Mantova. Le fiamme hanno preso piede in un edificio che, in passato, era stato confiscato a un esponente della ‘ndrangheta (un imprenditore edile della provincia di Crotone), aggiungendo un ulteriore strato di preoccupazione alla vicenda. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e spegnere l’incendio. La tempestiva risposta dei soccorsi ha impedito che le fiamme si estendessero ad altri edifici nelle vicinanze. Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Mantova e Curtatone, che già in passato avevano avuto a che fare con la proprietà in questione, in quanto era stata coinvolta in procedimenti giudiziari legati alla criminalità organizzata.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare la natura dell’incendio. Le autorità, pur non escludendo alcuna pista, si concentrano sul possibile dolo, considerando la controversa storia dell’immobile e il suo legame con ambienti legati alla malavita. Non si può ancora escludere, tuttavia, che si tratti di un incidente, e gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire la dinamica. L’incendio in questione riaccende i riflettori sulla gestione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e sulle difficoltà legate alla loro riutilizzazione, spesso in zone vulnerabili dove la sicurezza e il controllo sono elementi cruciali. (f.v.)

