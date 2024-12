Contro il Frosinone (dei cosentini Canotto e Garritano) Alvini ritrova Aldo Florenzi

calcio serie b

COSENZA Cosenza-Frosinone, in programma sabato prossimo alle 17.15 allo stadio “San Vito-Marulla”, sarà uno scontro diretto in piena regola, anche se, dando un’occhiata all’organico dei ciociari, verrebbe da pensare il contrario. Eppure, l’inizio di torneo dei prossimi avversari dei Lupi è stato disastroso: già un esonero sul groppone (quello dell’ex Catanzaro Vincenzo Vivarini dopo appena nove giornate di campionato) e la miseria di 13 punti raccolti in 15 partite, frutto di due successi, sette pareggi e sei sconfitte. Da qualche settimana, però, la squadra di Leandro Greco sembra aver avviato, seppure lentamente, un percorso nuovo e sicuramente più convincente del precedente. L’ultimo successo casalingo contro il Cesena (in cui è andato in gol anche l’ex Cosenza Luigi Canotto, originario di Rossano), testimonia i progressi dell’organico gialloazzurro, in cui spicca anche la presenza di un altro ex rossoblù, Luca Garritano, cosentino purosangue. I ragazzi di Massimiliano Alvini, dal canto loro, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per una prestazione emozionante e convincente (soprattutto dal punto di vista caratteriale) in quel di Pisa.

L’obiettivo, a quattro giornate dalla fine del girone di andata e in vista del derby contro il Catanzaro, in programma il 26 dicembre, è quello di superare il prima possibile quota 20 punti in classifica (senza la penalizzazione, va ricordato, il traguardo sarebbe già stato raggiunto). Nella sfida contro il Frosinone, il tecnico silano ritroverà Aldo Florenzi, squalificato nello scorso turno, mentre restano da valutare le condizioni degli attaccanti Zilli e Strizzolo. A prescindere dal loro recupero, è possibile che sabato venga dato spazio dal primo minuto a Fumagalli, protagonista assoluto a Pisa con il gol del 2-2, premiato anche dalla Lega B come il più bello del mese di novembre. Le prossime ore saranno sicuramente decisive per comprendere chi farà parte di questa gara che già vale una buona fetta di salvezza. (f.v.)

