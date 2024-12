Mary Cefaly quarant’anni dopo, un tributo alla visionaria dell’imprenditoria agroalimentare calabrese

il personaggio

LAMEZIA TERME Figura di primo piano dell’imprenditoria agricola regionale e capace di visioni che hanno anticipato di decenni le direttrici di sviluppo dell’agroalimentare calabrese, Mary Cefaly, nata a Roma nel 1930 e scomparsa nel 2002, è stata un’imprenditrice attiva nella Piana di Lamezia Terme le cui intuizioni sono ancora oggi attuali.

Profondamente convinta della necessità di collaborazione e cooperazione tra le imprese agricole ha promosso la costituzione di organismi associativi fondando nel lontano 1968 la cooperativa agricola Laconia destinata alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva.

Negli anni ’80 comprese che la formazione di una cooperativa di agrumicoltori potesse dare una svolta all’intero settore e promosse la costituzione del Consorzio per la produzione e la valorizzazione del pompelmo (Coppi), per passare successivamente agli agrumi, alle clementine e a tanti altri prodotti.

Il Coppi è ancora oggi una solida realtà produttiva, tra le prime in Calabria, che riunisce decine di produttori ortofrutticoli ed agrumari. Ma il nome dell’imprenditrice Cefalì è legato anche ad una dinamica attività sindacale con ruoli apicali in Confagricoltura, organizzazione di rappresentanza del settore agricolo ed agroalimentare regionale e nazionale.

«Non c’è dubbio che Mary Cefaly sia stata un’imprenditrice straordinaria – dichiara il Presidente dell’O.P. Coppi Pierluigi Taccone (nella foto) – una vera protagonista dell’agricoltura calabrese in un periodo nel quale non erano in tantissimi a crederci. Il suo impegno e la sua volontà sono anche dietro ai percorsi che hanno portato al riconoscimento di marchi di qualità, penso all’IGP per le clementine o alla Dop Lamezia. Parliamo – aggiunge Taccone – degli anni ’80 e di una visione imprenditoriale che ha di fatto anticipato concetti e scelte che oggi ci appaiono come inevitabili e scontate, dalla multifunzionalità alla cooperazione, dalla ricerca in campo alla sperimentazione di nuovi impianti produttivi».

A quarant’anni dalla sua costituzione, avvenuta nel 1984, l’O.P. Coppi ha scelto di celebrare la figura Mary Cefaly con due distinti momenti.

L’apposizione di una targa in memoria dell’imprenditrice all’ingresso dello stabilimento produttivo ed un qualificato incontro alla presenza dei soci dell’O.P., dei dipendenti, delle istituzioni locali e regionali.