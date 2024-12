Catanzaro, il Natale è “salvo”: la Fondazione Politeama organizzerà gli eventi artistici

la decisione

CATANZARO Il Natale è “salvo” a Catanzaro, ora si tratta di vedere se sarà anche bello e attrattivo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita corre ai ripari dopo la “voragine” apertasi con la mancata aggiudicazione della gara per organizzare gli eventi per le festività e affida l’incombenza alla Fondazione Politeama, sempre più calata nelle vesti di “multiservizi”. Con una delibera approvata nelle ultime ore la Giunta comunale ha quindi deciso di affidare la gestione e la definizione degli aspetti artistici della rassegna “A farla amare comincia tu…” alla Fondazione Politeama, ente strumentale di Palazzo De Nobili, anche alla luce della sua esperienza e alla rete di contatti nel panorama artistico che può indubbiamente vantare (considerando che le lancette corrono inesorabilmente…): sarà la Fondazione Politeama a procedere alla selezione e contrattualizzazione degli artisti. Per la realizzazione dell’evento, alla Fondazione Politeama sarà trasferita una somma di 128.000 euro, per coprire le spese relative ai cachet degli artisti, alla progettazione, all’ospitalità e alla direzione artistica. Il finanziamento comunale, per complessivi 100.000 euro, sarà coperto da una parte tramite prelevamento dal fondo di riserva e da una parte con risorse già iscritte nel bilancio comunale. Sanato, dunque, in Zona Cesarini, il vulnus che si era aperto nei giorni scorsi dopo che commissione aggiudicatrice della gara indetta mesi da dal Comune aveva respinto le due proposte per anomalie tecniche e formali: ora in campo dunque la Fondazione Politeama, con un affidamento che peraltro non manca di suscitare qualche interrogativo, soprattutto sul piano dell’opportunità, nel contesto di una gestione della vicenda Natale francamente piuttosto confusionaria, fatta di ritardi – basti pensare allo stato “avanzato” dell’organizzazione nelle altre città capoluogo – e di inciampi, burocratici e non solo. (c. a.)

