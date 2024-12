Cosenza, Alvini: «Questa squadra merita il massimo sostegno»

calcio serie b

COSENZA «Il Frosinone è un’ottima squadra, è retrocesso dalla B ed è stato costruito con obiettivi diversi rispetto alla classifica che occupa in questo momento. Nelle ultime partite ha trovato un equilibrio. Precedentemente ha avuto qualche infortunio di troppo che può averne penalizzato il cammino. Massimo rispetto, ma noi cercheremo di fare la nostra partita sfruttando le nostre caratteristiche. Si tratta in questo momento di uno scontro diretto per la salvezza, noi sappiamo che abbiamo questo percorso da fare». Sono state queste le parole iniziali del tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini oggi nella conferenza stampa di presentazione che domani opporrà i Lupi al Frosinone. «Un appello all’ambiente? – ha detto l’allenatore rossoblù – Ne ho già fatti in passato. Noi abbiamo sempre ricevuto grande calore dalle curve e nelle gare in trasferta. Credo che questa squadra e il suo staff meritino il massimo sostegno». Sul ritorno al gol degli attaccanti, Alvini ha ammesso di non aver sistemato assolutamente niente, «è solo merito dei calciatori e della loro disponibilità a lavorare per migliorarsi». Alvini ha ribadito che i meriti per quanto ottenuto finora dal Cosenza siano soprattutto da girare ai suoi ragazzi, allo staff e alla società. «Con 16 punti – ha però tenuto a precisare – non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo continuare a lavorare e lottare, domani dovremo difendere con il cuore, attaccare con la testa e lottare con un’anima. Da gruppo, da squadra, come abbiamo fatto fin qui». Su Ciervo che sulla corsia di sinistra non sembra garantire la stessa incisività rispetto al settore opposto del campo, Alvini è stato altrettanto chiaro: «Nella sua storia ha sempre giocato a sinistra, a Brescia in quella posizione è stato il migliore in campo. A differenza di Ricciardi, interpreta bene entrambi i ruoli».

Il tecnico rossoblù è tornato anche sulle sue parole nel dopo-gara di Pisa quando ha dichiarato che i toscani avrebbero meritato la vittoria: «Preciso: ho parlato di episodi che ci sono andati meglio, ma la partita l’ha fatta sempre il Cosenza». Un passaggio è stato fatto anche su Camporese, non utilizzato a Pisa quando è uscito Dalle Mura: «In quel caso c’era da reggere sulla profondità, ho inserito Venturi come avevo già fatto a Mantova. È stata solo una scelta tecnica».

Zilli non sarà della gara domani, anche se Alvini ha specificato che il suo problema non è di natura muscolare. «A Brescia ha avuto una lesione dovuta a una pedata sul muscolo che gli ha creato un problema e starà fuori ancora per un po’». Rientra Strizzolo, mentre domani si valuteranno le condizioni di José Mauri e Cimino. (f.v.)

