Catanzaro, Pontisso: «Battiamo il Brescia per dare dare un segnale al campionato»

l’intervista

LAMEZIA TERME Simone Pontisso, centrocampista del Catanzaro, è stato ospite ieri sera del programma condotto da Stefania Scarfò “Tutti nel pallone”, in onda ogni venerdì su L’altro Corriere tv (canale 75). Il calciatore ha parlato del momento della compagine giallorossa, partendo dalla bella e sfortunata partita contro la Sampdoria.«C’è rammarico per il pareggio di Marassi – ha detto – avevamo ripreso una partita che non si era messa bene facendo tre gol in un campo difficile. Dal campo percepivo che ce l’avremmo fatta a vincere, purtroppo l’espulsione ci ha fatto abbassare tanto e sfortunatamente abbiamo preso gol, rischiando anche di perderla. Il punto alla fine può starci ma, ripeto, il rammarico è tanto». Pontisso ha detto la sua anche sui tanti pareggi raccolti finora dal Catanzaro. «Per il lavoro che svolgiamo durante la settimana – ha evidenziato – e per l’impegno che mettiamo nelle partite, è un vero peccato non portare a casa i tre punti. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti ma stiamo pagando ogni piccolo errore. Speriamo che già da domenica contro il Brescia questo trend possa invertirsi».

Rispetto a un anno fa il Catanzaro fatica a vincere. «E’ vero – ha affermato il centrocampista – l’anno scorso eravamo la sorpresa del torneo, mentre quest’anno le squadre ci conoscono meglio e ci aspettano, non è mai facile ripetersi. Il nostro impegno però non manca e credo si veda».

Ma ecco quali sono per Pontisso le differenze tra il Catanzaro di Vivarini e quello di Caserta. «L’anno scorso – ha spiegato il calciatore giallorosso – tenevamo tanto la palla aspettando la pressione degli avversari per poi uscire. Quest’anno, se c’è la possibilità, si va subito in avanti». Una nuova strategia di cui ha beneficiato proprio Pontisso, autore già di tre gol e due assist: «Ho un ruolo diverso rispetto a un anno fa, giocando più in avanti ho più possibilità di inserirmi in avanti. Spero di continuare in questo modo, aiutando la squadra».

Domenica nel match casalingo contro il Brescia, mancheranno Pompetti per squalifica, ma anche La Mantia e Antonini per infortunio. Assenze che stanno pesando non poco. «Sono giocatori importanti – ha ammesso Pontisso – che stanno mancando, ma in rosa abbiamo diversi elementi che possono sostituirli bene». Nonostante l’arrivo di calciatori dal curriculum importante come Coulibaly e Koutsoupias, il centrocampo giallorosso resta quello della scorsa stagione, con Pontisso, Pompetti e Petriccione a dettare legge. «I nuovi – ha sottolineato il calciatore – sono molto forti, la fortuna è che abbiamo tutti caratteristiche diverse e in alcune partite va meglio un giocatore rispetto a un altro. Si sono inseriti bene e saranno tutti utili da qui alla fine». «Quella contro il Brescia – ha aggiunto Pontisso – sarà una gara tosta come tutte, loro verranno qui per provare a vincere ma noi davanti ai nostri tifosi vogliamo fare una grande prestazione e conquistare i tre punti per dare un segnale al campionato». Inevitabile una battuta sul derby contro il Cosenza del prossimo 26 dicembre: «Sappiamo quanto è importante questa partita e quanto è sentita qui in città, ma in questo momento dobbiamo ragionare partita per partita e focalizzarci solo sul Brescia perché ci servono punti». Infine un elogio alla tifoseria giallorossa: «E’ il terzo anno che sono qui e non mi è mai capitato di avere un tifo così, sia in casa che in trasferta. Ci seguono in tantissimi, si vede la passione che c’è per questa maglia e noi cerchiamo di renderli orgogliosi dando sempre il massimo». (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

