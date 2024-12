Cosenza, il “paziente zero” di Chirurgia Toracica. «Avevo un giudizio negativo, ho trovato un’equipe fenomenale»

la testimonianza

COSENZA La voce è strozzata dall’emozione, quella di un paziente evidentemente felice per il buon esito di un delicato intervento chirurgico subìto, ma anche la soddisfazione di chi confessa di aver superato – non senza difficoltà – i pregiudizi legati alla sanità cosentina. Antonio Spera è stato simpaticamente soprannominato “paziente zero” dall’equipe del reparto di Chirurgia Toracica dell’ospedale Annunziata di Cosenza guidato dalla professoressa Franca Melfi. Non voleva mancare all’inaugurazione simbolica, avvenuta stamane, per testimoniare la qualità delle cure ricevute. «Considerando il delicato intervento al quale mi sono sottoposto, è andato tutto abbastanza bene. Ho trovato medici e infermieri fenomenali. Avevo un’idea negativa, un po’ come tanti, sull’ospedale di Cosenza ma ho cambiato il giudizio. Mi hanno colpito la gentilezza e la professionalità». I tempi rapidi rafforzano il giudizio positivo espresso dal paziente. «In tre giorni sono stato operato e in cinque giorni sono stato mandato a casa, penso di aver detto tutto».

L’intervento

A fornire i dettagli dell’intervento chirurgico – in totale accordo con il paziente – è la dottoressa Franca Melfi. «E’ stato operato di un timoma, aspettiamo l’esame istologico, si tratta di una lesione che si trova sul cuore ed era in una posizione strategica tra i grossi vasi che noi abbiamo nel corpo. Era appoggiato tra l’aorta, la vena cava superiore e il nervo frenico e sul cuore: l’abbiamo tolto, e sono molto contenta delle condizioni del paziente», chiosa Melfi. Questo particolare intervento ha spinto, in passato, molti calabresi a scegliere di curarsi altrove. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato