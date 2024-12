Vincono Reggina, Vibonese e Sambiase. Ora le tre calabresi vedono la vetta della classifica

calcio serie D

La Reggina di Brunello Trocini torna al successo nel derby del “Granillo” contro il Locri di Ciccio Cozza. Una gara emozionante e ricca di gol, in cui gli amaranto di casa sotto di due reti nel primo tempo, hanno dato vita a una ripresa di carattere, realizzando tre gol, l’ultimo, quello della vittoria, all’89’. Ma andiamo per ordine. L’avvio di gara degli ospiti è di grande livello, al 17’ Pelle e poi Aprile al 39’ portano i ragazzi di Cozza all’intervallo sul meritato 2-0. Nel secondo tempo entra in campo un’altra Reggina. Al 62’ Girasole accorcia le distanze, mentre al 74’ ci pensa Barillà, servito da un ottimo Ndoje, a riportare il punteggio in parità. A un minuto dal 90’ una perla di Ragusa regala tre punti d’oro ai padroni di casa. Delusione invece per il Locri che a lungo ha assaporato la gioia di un exploit clamoroso. Prosegue il momento magico del Sambiase di mister Morelli che espugna Licata grazie a una rete realizzata da Piriz al 68’.

La gioia del Sambiase

Vittoria esterna anche per la Vibonese che batte l’Akragas per 2-0. Di Milazzo (al 49’) e del solito Terranova (al 51’) i gol che rialzano la compagine di mister Facciolo.

La classifica

Il pareggio della capolista Siracusa contro il Paternò e la sconfitta della Scafatese contro l’Igea Virtus, riaprono la corsa al primo posto. Ora il Siracusa è prima a quota 33 punti, seguito a 29 da ben quattro squadre: Scafatese, Reggina, Sambiase e Vibonese. Il Locri è 12esimo a 17 punti.

