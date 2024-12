Autoriforme, la maggioranza chiude la partita nelle Commissioni. Dubbi sul costo “zero”

consiglio regionale

REGGIO CALABRIA Completano l’iter nelle Commissioni le due “autoriforme” della maggioranza di centrodestra alla Regione: l’introduzione della figura del consigliere regionale “supplente” e l’introduzione di un limite al numero di assessori esterni (il 30%, massimo 2 in una Giunta a 8). Dopo essere state approvate nelle Commissioni di merito (la prima Affari istituzionali e la quinta Riforme) le due proposte di legge – la prima è legge regionale ordinaria, la seconda una modifica dello Statuto – hanno ricevuto oggi il disco verde anche dalla seconda Commissione Bilancio del Consiglio regionale, che le ha approvate a maggioranza. Presenti – secondo quanto riporta il resoconto di seduta della “Seconda” – anche i dirigenti della Regione chiamati a dare il parere finanziario: la dirigente generale del Dipartimento Organizzazione Marina Petrolo ha affermato che «per il bilancio della Giunta, permanendo il numero di sette assessori, esiste l’invarianza della spesa», a sua volta Stefania Buonaiuto, del Dipartimento Economia e Finanze, ha sostenuto che è «impossibile formulare un parere positivo per quanto riguarda l’introduzione della norma sul consigliere supplente, che – ha rilevato Bonaiuto secondo quanto riporta il resoconto – comporta maggiori oneri», mentre infine per la dirigente Simona Calabrò, settore Risorse Umane del Consiglio regionale, «relativamente alle indennità dei consiglieri e degli assessori non ci sarebbe un risparmio di spesa, ma neanche un aggravio». Divergenze dunque nelle tesi dei dirigenti: resta allora un dubbio sulla “invarianza finanziaria” e sull’impatto veramente “zero” sulle casse della Regione con riferimento soprattutto alla figura del “supplente”.

Le critiche dell’opposizione

Dubbio sottolineato dai banchi dell’opposizione dal consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti, che ha criticato i provvedimenti sostenendo che l’introduzione del “supplente” «comporterebbe un aumento di spesa e poi non si comprende perché si debba porre un limite alla scelta degli assessori da parte del presidente della Giunta», e aggiungendo che «le due riforme «non sono una priorità per la Calabria». A replicare, il presidente della seconda Commissione, Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), secondo cui «è necessario partire dall’assunto che la previsione per 38 figure istituzionali rimarrà invariata e pertanto non si prefigura un aggravio di spesa», e il capogruppo di Forza Azzurri, Giacomo Crinò, sulla stessa lunghezza d’onda di Montuoro. Alla fine del dibattito è arrivata l’approvazione delle due proposte di legge conil solo voto della stessa maggioranza di centrodestra: ora si tratta di capire quando le due “autoriforme” approderanno in Consiglio per il bia libera definitivo. La seconda Commissione ha poi approvato anche il Documento di Economia e Finanza della Regione (Defr), anche qui con il voto contrario di Mammoliti che ha parlato di «provvedimento arrivato in aula senza alcuna concertazione, privo di una visione per il futuro e senza alcuna risposta ai problemi della Calabria». Mammoliti ha preannunciato che «nei prossimi giorni, come gruppo del Pd, promuoveremo un’apposita conferenza stampa per illustrare le idee e le proposte alternative per far riprendere una Calabria fiaccata, in ginocchio e demotivata e con il reddito reale delle famiglie calabresi diminuito del 3,1% che ci rende l’ultima delle regioni italiane per crescita». (a. cant.)

