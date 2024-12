Catanzaro, il sindaco Fiorita accoglie il nuovo prefetto Castrese De Rosa

la visita

CATANZARO Il Sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo de Nobili il nuovo Prefetto, Castrese De Rosa, che oggi si è insediato ufficialmente a Catanzaro. La giornata di visite istituzionali ha visto anche un cordiale colloquio con il primo cittadino, in occasione del quale si è ribadita la piena disponibilità a dare seguito alla collaborazione istituzionale sui diversi fronti che interessano la pubblica amministrazione. In particolare, si è discusso, tra le altre cose, anche della più ampia programmazione inerente la sicurezza e la riqualificazione della periferia sud della città.

«Auguro buon lavoro al prefetto»

«Con il Prefetto De Rosa, a cui rinnovo gli auguri di buon lavoro, si è immediatamente concentrata l’attenzione sugli importanti investimenti in cantiere che riguardano la città e che, con la necessaria sinergia tra tutti gli enti preposti, permetteranno di fronteggiare il problema dell’emergenza abitativa, migliorare la qualità dei servizi e la vivibilità nei quartieri più a rischio», ha commentato il Sindaco Fiorita, affiancato per l’occasione dalla Segretaria generale Vincenzina Sica. «La sicurezza e la legalità costituiscono dei valori realmente praticabili se si è capaci di incidere sul vissuto quotidiano della comunità – ha aggiunto il Prefetto De Rosa, accompagnato dal Capo di Gabinetto Vito Turco – e su questo fronte è necessario operare, in stretta sintonia con l’amministrazione, anche per assicurare la piena serenità a tutti i cittadini e gli operatori economici».

