Il maltempo si abbatte sulla Calabria, allagamenti e frane a Cetraro – VIDEO E FOTO

CRONACA

COSENZA «Diverse zone della nostra cittadina risultano essere allagate o soggette a piccoli smottamenti. Uomini e mezzi sono impegnati in queste ore per ripristinare le condizioni di sicurezza, nonostante le difficoltà legate al peggioramento delle condizioni climatiche». Così su Facebook l’account del Comune di Cetraro. Il centro della provincia cosentina, infatti, è stato raggiunto nelle ultime ora dall’ondata di maltempo prevista.

Proprio ieri la Protezione civile calabrese aveva diramato l’allerta “arancione” in Calabria e, in particolare, sulla fascia tirrenica. Sempre a Cetraro sono state segnalate diverse vie del centro allagate mentre una frana e grossi massi ha invaso via Marinella.

«Siamo operativi H24, ma vi preghiamo di prestare massima attenzione soprattutto nei pressi di sottopassi, ponti ed in località Marinella», scrive ancora l’amministrazione su Facebook. Disagi anche a San Lucido dove risulta allagato il lungomare. Mareggiate e temporali intensi anche a Paola e lungo il litorale tirrenico cosentino. Ma in queste ore le piogge e le forti raffiche di vento stanno interessando anche il tratto costiero di Falerna e Lamezia Terme.

In aggiornamento