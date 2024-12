Maresciallo dell’esercito muore in Bulgaria, il 46enne reggino Francesco Branca colpito da un malore

la tragedia

“Esprimo sentimenti di cordoglio e solidarietà ai familiari del 1° maresciallo dell’esercito impegnato in missione a Novo Selo in Bulgaria e improvvisamente scomparso. Francesco Branca era un tecnico di valore e un valente esponente dell’Esercito italiano, nonché un figlio di Calabria nato e cresciuto nella città dello Stretto”. Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, per la scomparsa, a seguito di un malore, del militare di 46 anni di Reggio Calabria. Il cordoglio per la morte del maresciallo Branca è arrivato anche da parte del Governo. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime le proprie “condoglianze alla famiglia del primo maresciallo dell’Esercito Francesco Branca per la sua improvvisa scomparsa”. “Mi stringo al dolore dei suoi cari, degli amici e dei militari impegnati insieme a lui nella missione di pace e sicurezza in Bulgaria. Che possa riposare in pace”, afferma Tajani sul suo profilo X.

La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono “il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa, nella notte, del 1° maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Un ideale abbraccio e sentita vicinanza ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di grande dolore”. Così su X il ministero della Difesa. Ignazio La Russa, presidente del Senato: “Ho appreso con profondo dolore dell’improvvisa morte del 1° maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni e ai vertici di Esercito e Difesa giungano le sentite condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”. “Mi unisco al dolore e al cordoglio del ministro della Difesa on. Guido Crosetto per l’improvvisa scomparsa del 1° Maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Esprimo la mia vicinanza ai familiari e amici del militare e a tutta la famiglia dell’Esercito”. Così il sottosegrtario alla Difesa, Isabella Rauti. “Esprimo vicinanza e sentimenti di profondo cordoglio ai familiari e agli effetti del primo maresciallo Francesco Branca, impiegato in missione a Novo Selo, Bulgaria, e improvvisamente scomparso nella notte”. Così il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. “Sentite condoglianze e solidarietà all’Esercito e al suo capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello per la perdita”, ha concluso.

