Travolto e ucciso da un’auto a Verona, muore il docente e giornalista Luigi Carbone

il fatto

Tragedia a Verona dove nella giornata di ieri il 53enne di Palmi Luigi Carbone è stato travolto e ucciso da un’auto. L’uomo, vicepreside dell’Istituto Marconi, per anni ha lavorato nelle redazioni cosentine di Provincia e Gazzetta del Sud, prima di dedicarsi solo all’insegnamento. L’auto che lo ha investito era condotta da un uomo di 86 anni, che non si sarebbe avveduto dell’incidente e sarebbe stato fermato da un altro automobilista che aveva assistito al fatto. L’esatta dinamica è in corso di accertamento da parte del Reparto Motorizzato della Polizia Locale di Verona.

