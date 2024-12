Us-Acli-iMARCOs, si fermano i campionati Open e tocca alle Coppe

calcio a 5

COSENZA Il letargo dei campionati Open dell’Us Acli-iMARCOs non placa la voglia di gol delle squadre di Futsal. E questo grazie alla settimana dedicata alle Coppe, che danno anche modo di avvicinare nuovi team al torneo cosentino: La Futsal Cup, la Futsal Athletes League, la Futsal Champions League e la Futsal Championship. Conflenti scatenata nel turno di Futsal Cup giocato contro Esaro United Next Gen, battuta per 13-1 (5 Vescio, 3 Vennera, 2 Marotta, Roperti, Mastroianni e Cicco; Amatuzzo). Non male nemmeno l’esordio del Mongrassano, vittorioso per 9-5 contro l’Accademia C5 (3 Bianco, 2 Currò, Ricioppo, Rosario Massaro, Francesco Massaro, Bosco; 2 Rija, 2 Grossi, Chirillo). Si è decisa… all’ultimo gol la partita tra Sporting Casali del Manco e Futsal Capitano, conclusa 3-2 (Mastroianni, Franco e Cuconato; Mattia Gallo, Francesco Gallo). Ricca di gol anche Polisportiva Casali del Manco-Nuova Celico, terminata sul punteggio di 7-3 (3 Salatino, 2 D’Ippolito, Piluso e Rizzuti; Casole, Falcone e De Cicco). In Futsal Athletes League, invece, spettacolare 10-4 tra Esaro United e Fc Opach (4 Paulo Cesar, 4 Ambrosio, 2 Occhiuzzo; 2 Fazio, De Fazio, Estini). Ottimo esordio per FStation che ha domato Giovanile Bianchi per 7-5, ma solo dopo i calci di rigore. In gara avevano segnato 2 Gigliotti, 2 Muraca (FStation), 2 Marasco, Piccoli e autorete (Giovanile Bianchi). Fc Piano Luppino ha battuto per 4-2 l’Oratorio San Nicola (3 Gaetano, Sacco; Forte). La rappresentanza di fuori provincia si fa valere: Acd Lamezia Terme ha battuto 4-1 Calabria Young (2 Rettura, Morelli, Pulice; Cirianni). In Futsal Champions League, vittoria a tavolino di Armazem contro Lattarico, mentre c’è voluto il miglior Massimilla (poker, accompagnato dai gol di Tedesco e Iorio) per consentire alla Don Marano di battere 6-5 Luna Park (in rete con 2 Montesanti, Pellegrino, Fabiano e Di Bella). Castrovillari, altra realtà nuova di zecca, ha battuto per 5-3 Soccer San Pietro (3 Filpo, Cianci e Di Chiera; 2 Sicilia e Zicarelli). In scioltezza la Roglianese, che ha superato con un poker secco la squadra Silacao 1 (2 Stumpo, Gianfranco Garofalo e Luigi Garofalo). In Futsal Conference, vittoria convincente dell’Fc Cutura contro San Luca: 6-1. Spezzano scateneta contro Aut. Mancuso, battuta per 8-1 (2 Marasco, 2 Scarcella, 2 Bovienzo, Barca e Fuscaldo; Talarico). Vittoria a tavolino per Silacao 2 contro Techfem. Infine, valanga di marcature per una scataneta Real Cannuzze, vittoriosa per 18-2 sulla Real Magin Tonik (7 Brecchi, 3 Pianese, 2 Settembrino, 2 Giuseppe Salerno, Piero Salerno, Tosto, Viola e Tiano; 2 Falvo). (redazione@corrierecal.it)

