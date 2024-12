Esplosione a Calenzano, salgono a 4 le vittime

la tragedia

Salgono a quattro le vittime dell’esplosione avvenuta nella mattinata di lunedì 9 dicembre nell’area di carico del deposito Eni di Calenzano (Firenze). Le ricerche hanno portato questa mattina “al rinvenimento di altre due vittime” oltre alle altre due “emerse nell’immediatezza dei fatti”. Lo rende noto il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, che dirige le indagini. La Procura “sta proseguendo le attività di sopralluogo per verificare la presenza di una ulteriore persona che risulta ad oggi dispersa”. Il procuratore Tescaroli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e si procede anche per i reati di lesioni colpose aggravate dalla violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per disastro colposo.