Maltempo in Calabria, danni e disagi nell’Alto Tirreno Cosentino – FOTO

la situazione

Il maltempo che sta colpendo in queste ore la Calabria si è abbattuto con particolare intensità sull’Alto Tirreno Cosentino, provocando danni e disagi. Tra i comuni maggiormente colpiti c’è Cetraro, dove si registrano criticità diffuse. A Santa Maria del Cedro, al confine con Verbicaro, la situazione è particolarmente grave: il fiume Abatemarco, ingrossatosi durante la notte a causa delle abbondanti piogge, ha eroso una parte di una strada secondaria che costeggia il corso d’acqua e collega i due paesi.

Disagi anche a Paola dove si registra una nuova esondazione del Torrente Scirocco in zona Badia, impedendo ad una cinquantina di famiglie di poter uscire dalle proprie abitazioni.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e intervenendo per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità. Restano tuttavia alte le preoccupazioni per le condizioni meteo avverse previste nelle prossime ore.

In aggiornamento