Soverato, ai domiciliari per aver provocato per futili motivi l’incendio di una moto e due auto

il fatto

CATANZARO I carabinieri della compagnia di Soverato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di incendio.

L’indagine, condotta dalla Sezione Operativa del NOR ed avviata in data 9 ottobre 2024 a seguito dell’incendio un motociclo e due autovetture (le cui fiamme propagandosi tra i veicoli portava alla distruzione dei motocicli, al parziale danneggiamento delle autovetture ed attingeva la facciata di un condominio) ha consentito di delineare – nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – la gravità indiziaria circa la sussistenza del reato di incendio da parte dell’indagato, che avrebbe utilizzato una diavolina per futili motivi ed in ritorsione per presunte angherie subite da una sua conoscente.

Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.