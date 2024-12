Asp di Cosenza, il “nodo” dei vecchi bilanci e la risposta ai dubbi dem sulle transazioni

l’intervista

COSENZA Un progetto pilota per incrementare l’attività di screening e dunque di prevenzione. E’ stato presentato stamane a Cosenza nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale. Il direttore generale dell’Asp bruzia, Antonello Graziano è intervenuto a margine dell’evento. «La prevenzione necessaria per salvare vite umane, e poi per abbattere anche i costi delle cure perché, soprattutto nel caso di malattie oncologiche, sono esorbitanti», sostiene sollecitato dalle domande dei giornalisti. La prevenzione è una delle variabili più importanti, per migliorare la risposta in termini sanitari nei confronti dei cittadini. Ma non l’unica. «Abbiamo iniziato a maggio 2024 ad abbattere le liste d’attesa nel campo della prevenzione dei tumori mammari. Abbiamo implementato il numero di mammografi, incentivato anche il personale di radiologia. Il problema più grosso lo stiamo riscontrando nello screening del colonne retto», confessa Graziano. Che aggiunge: «C’è una fase in cui si va a ricercare il sangue occulto nelle feci ed è facile per i laboratori farlo, ma nei casi in cui si riscontra qualche problema poi occorrono servizi di endoscopia e gastroenterologia che non sono sufficienti a garantire una prestazione di secondo livello».

I bilanci dell’Asp Cosenza e le transazioni

Dalla prevenzione ad un tema altrettanto delicato, quello che attiene ai bilanci dell’Azienda sanitaria finita, in passato, al centro di alcune inchieste. «Stiamo lavorando, c’è una legge che ci imponeva anche l’approvazione di quei bilanci redatti da chi in passato si è occupato dell’Asp, il riferimento è agli anni 2015, 2016 e 2017», confessa Graziano. «E’ un discorso un po’ complesso, richiede tempo e forse qualche intervento normativo, ma non è un problema che riguarda noi, nel senso che l’approvazione o meno di quei bilanci non incide sull’attività economico-finanziaria». Il direttore generale risponde anche agli attacchi ricevuti, nelle scorse settimane, dal Pd calabrese in merito alla questione del pagamento di alcune transazioni sulle quali i dem avanzano sospetti. «Le transazioni andavano fatte, hanno consentito di liberare risorse per l’azienda. Se non avessimo fatto quelle transazioni noi avremmo avuto pignoramenti per quasi 100 milioni di euro da gennaio. Sono transazioni fatte con la massima trasparenza». (f.b.)

