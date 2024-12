Consegnati i lavori per la realizzazione della casa di comunità di Casali del Manco

l’annuncio

CASALI DEL MANCO Sono stati consegnati venerdì i lavori per la realizzazione della casa di comunità di Casali del Manco in Via Fiano, località Casole Bruzio. L’intervento, finanziato nell’ambito della Missione 6 Salute del Pnrr, sarà ultimato entro il mese di dicembre 2025. I lavori, dunque, dureranno circa un anno, consegnando alla comunità – sperano dal Comune – una struttura in grado di modificare le geografie sanitarie del territorio. L’importo contrattuale è di 1.400.701,13 euro. In provincia di Cosenza l’Asp è impegnata nella realizzazione di 22 Case di Comunità e 9 Ospedali di Comunità. La consegna è stata effettuata alla presenza del sindaco Francesca Pisani, dell’assessore Giulia Leonetti, del Responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente Ferruccio Celestino, del Responsabile Unico del Procedimento Pisano Maria Rosaria, del geometra Giovanni Le Piane, Ufficio tecnico dell’ASP di Cosenza, dell’ingegnere Pietro Barbarito Direttore dei Lavori per lo Studio A.BA.CO aggiudicatario dell’Accordo Quadro di Invitalia, dell’ingegnere Luca Zappalà per conto della Ditta aggiudicata e dell’impresa esecutrice incaricata.