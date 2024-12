«Il valore di un impegno a favore delle aree interne della Calabria»

Il contributo

Nella Giornata Internazionale della Montagna ribadire la centralità di un impegno non è solo un atto dovuto che si ripete, stancamente; quest’anno, assume un connotato inedito e fortemente significativo. Il Partito Democratico, la sua Segretaria Nazionale Elly Schlein, tutto il gruppo dirigente nazionale, ha scelto l’impegno per le Aree Interne e la Montagna come elemento strategico per rompere marginalizzazioni, isolamento, contrastare l’inverno demografico e, soprattutto, tutelare e difendere diritti incomprimibili come la Sanitò, L’Istruzione, la Mobilità nel segno dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Scegliere questo terreno come paradigma per la costruzione di una forte alternativa progettuale, di merito, è stato un atto coraggioso ed impegnativo insieme e la mobilitazione, nel Paese, ovunque, è la chiara certificazione che quella scelta è vissuta positivamente dalla nostra comunità politica e dalle rappresentanze istituzionali e tutto questo “carico” interpella ed esige un supplemento di impegno, un innalzamento di attenzione ulteriore, una incisiva capacità di approfondimento e di ascolto di ogni realtà territoriale. La sfida nazionale del PD sulle Aree Interne e sulla Montagna ha “intersecato” la mobilitazione che il PD della Calabria, ancor prima dell’avvio nazionale, ha saputo e voluto lanciare in Calabria con una scelta forte, consapevole, vissuta già dentro le scelte strategiche della Conferenza programmatica che abbiamo tenuto, non a caso, a Soveria Mannelli e che, attraverso anche la festa regionale del PD a Taverna, è approdata nel Parco Nazionale del Pollino con la convocazione degli Stati Generali delle Aree Interne e della Montagna della Calabria a Mormanno ed alla presenza di Elly Schlein e del gruppo dirigente nazionale del PD più impegnato ed esposto su questo grande fronte di impegno politico. Ed è il “Manifesto di Mormanno”, che presenteremo molto presto, ad esito anche del proficuo e fecondo lavoro emerso nella “due giorni”, la nostra traccia strategica proiettata nel futuro ed in grado di rappresentare al meglio le istanze, le speranze, le aspettative delle popolazioni di oltre 300 Comuni della Calabria nel momento in cui forte ed irrisolta è la domanda di coesione territoriale, di innovazione, di concretezza istituzionale e di riconnessione politica. Il Partito Democratico è dentro questa sfida.

*Segreteria regionale PD Calabria – Aree Interne