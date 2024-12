Tropea, comune sciolto per mafia: il Tar fissa l’udienza di merito

l’attesa

TROPEA Il Tar del Lazio, come da prassi consolidata, ha ordinato al ministero dell’Interno il deposito delle relazioni integrali (prive di omissis) della Commissione di accesso agli atti e di quella del prefetto di Vibo che hanno portato il 23 aprile allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Tropea guidato dal sindaco Giovanni Macrì che, insieme all’ex vicesindaco Scalfari e al consigliere Monteleone ha presentato ricorso al Tar che ha ora fissato l’esame nel merito del ricorso per l’udienza di giorno 8 gennaio 2025.

Per il ministro Matteo Piantedosi, per il Municipio di Tropea si è in presenza di «rilevanti, univoci e concordanti elementi sul condizionamento mafioso degli organi politici e amministrativi dell’ente, atteso il sostegno elettorale della cosca di ‘ndrangheta dei La Rosa al sindaco e alla sua lista nelle elezioni del 21 ottobre 2018. Sindaco, vicesindaco e un assessore – sostiene la relazione del ministro – hanno inoltre stretti legami parentali e assidue frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata e ciò ha condizionato l’attività amministrativa in favore di ambienti controindicati». Il titolare del Viminale ha poi ricordato che il custode del cimitero è stato arrestato per «estumulazioni illecite al fine di riutilizzare i loculi e destinarli ai defunti di appartenenti alla locale cosca, nonchè degli stessi amministratori e, in particolare, del sindaco». Il ministro sottolinea «che nel settembre 2020 il custode del cimitero, nonostante una richiesta di rinvio a giudizio per truffa (assenteismo) ai danni del Comune, ha addirittura ricevuto dal sindaco una benemerenza per abnegazione al lavoro».