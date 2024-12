Il Catanzaro al “Barbera” di Palermo con un Antonini in più

calcio serie b

CATANZARO In vista della delicata trasferta contro il Palermo, in programma domenica 15 dicembre alle 15, il Catanzaro si prepara a scendere in campo con una buona dose di ottimismo nonostante qualche defezione. Il tecnico Fabio Caserta dovrà fare a meno di La Mantia e Brighenti, quest’ultimo squalificato per una giornata dal giudice sportivo. La sua esperienza e leadership in difesa mancheranno nella sfida del “Barbera”, ma l’allenatore di Melito Porto Salvo può comunque tirare un sospiro di sollievo per il ritorno nel gruppo di Antonini. Il difensore, reduce da un lungo stop a causa di una, è finalmente pronto a tornare in campo. Dopo aver ripreso gli allenamenti con i compagni, Antonini sarà a disposizione per la sfida in terra siciliana.

Nel frattempo, è partita la prevendita dei biglietti per la sfida al “Barbera”, un incontro che si preannuncia cruciale per la stagione del Catanzaro. Il costo del biglietto per i tifosi giallorossi è di 21 euro, con l’aggiunta dei diritti di prevendita. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket e nelle rivendite autorizzate. La vendita sarà attiva fino a sabato 14 dicembre alle ore 19. (redazione@corrierecal.it)

