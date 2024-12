Ncc, il Tar Lazio sospende il decreto del ministero dei Trasporti

la decisione

ROMA «Il Tar Lazio-Roma accolto l’istanza di sospensiva monocratica presentata dall’avvocato Giancarlo Pitaro in nome e per conto di Associazione Ncc Italia e oltre 100 tra conducenti, autisti e imprese di Ncc». Lo riferisce una nota. «Il decreto presidenziale del Tar Lazio 5709/2024, in accoglimento delle tesi sostenute dall’avvocato Giancarlo Pitaro, ha sospeso il decreto interministeriale 226/2024 del 16 ottobre 2024 e la circolare applicativa del 03/12/2024 statuendo che: “nei gravati atti viene previsto, con riferimento al servizio Ncc reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa, che “la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell’inizio del relativo servizio” e che “la partenza coincida con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime 4 ore del mattino” Ritenuto, quindi, di dover accogliere la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche limitatamente alla sospensione dell’efficacia delle indicate prescrizioni; pqm accoglie in parte la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende, nei soli limiti di cui in motivazione, l’efficacia delle prescrizioni ivi indicate. Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 13 gennaio 2025. Il decreto presidenziale di stop al decreto ministeriale 226/2024 e alla circolare del Ministero dei Trasporti – conclude la nota – giunge proprio nella giornata odierna in cui è indetta una manifestazione nazionale da parte degli operatori del settore Ncc e da Associazione Italia Ncc, per mezzo del suo presidente Luca Notarbartolo».

