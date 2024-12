Vibo Valentia, i sindacati danno il benvenuto al nuovo prefetto Anna Aurora Colosimo

i messaggi

VIBO VALENTIA Cambio al vertice della Prefettura vibonese: la dottoressa Anna Aurora Colosimo assume l’incarico di nuovo Prefetto della provincia, raccogliendo il testimone dal dottor Paolo Giovanni Grieco. La Cisal di Vibo Valentia, per voce del segretario provinciale Vitaliano Papillo, accoglie la nuova rappresentante del Governo esprimendo al contempo le sfide che attendono il territorio. “Il tessuto socio-economico vibonese, pur custodendo straordinarie potenzialità di sviluppo, attraversa una fase particolarmente delicata”, evidenzia Papillo in una nota. “La crisi economica, ulteriormente esacerbata dalle attuali tensioni internazionali, ha determinato la cessazione di numerose attività produttive, con ripercussioni significative sul piano occupazionale e sulla qualità della vita dei cittadini.” Il sindacato pone l’accento sui rischi di una possibile deriva: “È fondamentale scongiurare che le difficoltà contingenti si traducano in una competizione economica al ribasso, basata sulla compressione dei diritti dei lavoratori, dinamica che porterebbe a un inevitabile impoverimento dell’intera comunità.” La Cisal individua nella sinergia tra istituzioni e parti sociali la chiave per affrontare le criticità del territorio: “Auspichiamo una collaborazione efficace per presidiare la legalità e intensificare il contrasto alla criminalità organizzata, promuovendo al contempo un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nei processi di coesione sociale.”Il messaggio si conclude con un duplice ringraziamento: al Prefetto uscente Grieco “per l’encomiabile attività svolta sul territorio” e l’augurio di successo per il nuovo incarico, e alla dottoressa Colosimo, cui vengono rivolte “le più vive congratulazioni e sinceri auguri di buon lavoro per questa nuova sfida professionale al servizio della comunità vibonese.”

Il saluto della Csl Magna Graecia

Il segretario generale della Cisl Magna Grecia rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo. “Abbiamo particolarmente apprezzato le parole che il nuovo prefetto ha espresso all’atto del suo insediamento – afferma Gualtieri – improntate all’apertura verso la comunità e alla volontà di costruire un dialogo con le forze sane del territorio. Guardiamo con fiducia ad una Prefettura che non solo vuole rappresentare un presidio di sicurezza e di rispetto della legalità, ma si pone al servizio della cittadinanza, soprattutto nei percorsi di prevenzione e sostegno alle realtà positive impegnate a contrastare, con azioni positive e sul piano culturale, la criminalità e i condizionamenti del malaffare. Come Cisl siamo pronti a collaborare attivamente con le istituzioni, mettendo a disposizione le nostre risorse e il nostro impegno per favorire una crescita sociale ed economica che sia libera da ogni forma di oppressione criminale e illegalità. Riteniamo che solo attraverso un dialogo costante e una sinergia tra istituzioni e corpi intermedi si possano rafforzare gli ‘anticorpi’ democratici indispensabili per il futuro della provincia di Vibo Valentia. Fiduciosi nella possibilità di incontrare al più presto il prefetto Colosimo, rinnoviamo la nostra disponibilità a una collaborazione proficua e orientata alla costruzione di soluzioni condivise alle diverse problematiche che riguardano la comunità vibonese”.

