A CHIARE LETTERE | “Bambole, non c’è una lira”. Quando si può giocare solo in difesa – VIDEO

LAMEZIA TERME Il tema delle politiche di bilancio della Regione, alla luce delle ormai storiche ristrettezze nelle quali la Regione è costretta a districarsi, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Le risorse – si evidenzia “A Chiare Lettere” – sono sempre poche e quelle poche tra l’altro spesso destinate alle varie emergenze calabresi, Sulle casse della Regione poi pesano sempre di più i vincoli imposti dallo Stato centrale. In sintesi – come si diceva una volta – “bambole, non c’è una lira”: in queste condizioni per la regione è praticamente impossibile impostare politiche di sviluppo. Forse la polizia nazionale dovrebbe finalmente farsi carico di questa situazione».

