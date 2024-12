Il presidente Occhiuto: «La giornata è iniziata con la bella visita di Tajani»

l’incontro

CATANZARO Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha fatto visita questa mattina al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Fi, nella clinica nella quale Occhiuto sta facendo riabilitazione dopo l’intervento cardiochirurgico al quale si è sottoposto una decina di giorni fa. Lo rende noto lo stesso Occhiuto su X postando una foto insieme a Tajani: «Iniziata la giornata con una bella visita del leader del mio partito. Grazie Antonio Tajani», scrive Occhiuto. Tajani oggi è in Calabria per partecipare ad alcuni incontri istituzionali e politici tra Reggio Calabria e Lamezia Terme. A sua volta Tajani, sempre su X, scrive: «Durante il mio soggiorno di oggi in Calabria, visita al presidente Occhiuto. Quelli di Forza Italia non mollano mai! Ti aspettiamo presto, Roberto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato