Maltempo in Calabria, diramata allerta gialla per domani: in arrivo piogge e vento

meteo

La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per domani, 15 dicembre, a partire dalla mezzanotte e per tutte le 24 ore. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sono possibili, infatti, «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti» e «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato