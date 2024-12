Pokerissimo del Crotone, la Turris finisce ko

serie c

TORRE DEL GRECO Il Crotone espugna Torre del Greco e dimentica subito la battuta d’arresto interna contro la Casertana. Una gara senza storia per i pitagorici di Emilio Longo, bravi a mettere subito sotto una Turris in grossa difficoltà societaria. 5-0 il risultato finale al termine di un match dominato dall’inizio alla fine e deciso dai gol di Oviszach, Tumminello, Guerini (doppietta) e Vitale.

La partita

Al 5’ Turris vicinissima al gol. Ekuban, solo davanti a D’Alterio, si fa sradicare dai piedi il pallone dal portiere pitagorico. Ma al 13’, alla prima vera azione degna di nota, è il Crotone a passare in vantaggio con Oviszach che servito da Tumminello, batte Marcone realizzando il suo settimo centro stagionale. Un minuto dopo D’Alterio si esalta con una bella parata su calcio di punizione battuto da Nicolao. Al 21’ torna a rendersi pericoloso con Silva che costringe Marcone a un non semplice intervento in due tempi. Ancora Silva al 36’ sfiora la traversa con un tiro da fuori. È il preludio al gol del raddoppio firmato da Marco Tumminello al 37’: su calcio piazzato dalla sinistra di Vitale, l’attaccante colpisce di testa mandando la palla sotto l’incrocio dei pali. Per lui si tratta del nono gol in campionato. Il primo tempo si chiude qui. In apertura di ripresa Crotone vicino al tris con Oviszach imbeccato da un ispirato Silva, ma Marcone evita il peggio. Ma il 3-0 è soltanto rimandato. Al 54’, infatti, Guerini di testa, servito ancora una volta da Vitale, realizza il suo primo gol tra i professionisti. Al 55’ Gallo sfiora il poker mandando di poco alto da ottima posizione. Ma Guerini ci ha preso gusto e al 70’ firma il 4-0, facendosi trovare pronto sottoporta dopo una respinta di Marcone su tiro di Tumminello. Un Crotone insaziabile al 78’ trova il quinto gol con Vitale da posizione defilata. Finisce qui.

Il tabellino

TURRIS: Marcone; Esempio, Ricci (11’st Nocerino), Cocetta; Scaccabarozzi (11’st Boli), Casarini, Castellano (11’st Morrone), Pugliese, Nicolao (34’st Parodi); Onofrietti (34’st Armiento), Ekuban. A disp. : luliano, Fallani, Desiato, Sabatino, Porro, Solmonte. All. Conte

CROTONE: D’Alterio; Guerini (34’st Rispoli), Armini, Di Pasquale (12’st Cargnelutti), Giron; Gallo, Schirò; Silva, Vitale (34’st Spina), Oviszach (24’st Barberis); Tumminello (34’st Chiarella). A disp. : Sala, Martino, Groppelli, D’Aprile, Stronati, Gomez, Rojas, Cantisani, Kostadinov. All. Longo

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

MARCATORI: 12’pt Oviszach (C), 37’pt Tumminello (C), 9’st e 25’st Guerini (C), 32’st Vitale (C)

NOTE: ammoniti: Cocetta (T), Scaccabarozzi (T).

