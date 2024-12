Alluvione nel Lametino, le richieste di quantificazione danni dovranno arrivare entro il 18 dicembre

la comunicazione

CATANZARO Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, in merito ad una comunicazione pubblicata sul sito regionale in data 5 dicembre 2024, facendo seguito a numerose istanze di proroga dal termine (fissato nel predetto avviso al 15 dicembre 2024), ha precisato oggi che la richiesta di quantificazione danni è finalizzata alla procedura di attivazione del Fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 102/2004. Considerata la scadenza fissata in giorno festivo, è stato comunicato che saranno prese in considerazione le quantificazioni di danni trasmesse entro mercoledì 18 dicembre 2024. «Nel caso in cui il Governo dovesse riconoscere lo stato di calamità naturale, le imprese che avranno presentato istanza di quantificazione entro il termine del 18 dicembre dovranno trasmettere le istanze di aiuto (corredate delle relative relazioni perizie tecniche di stima) entro i termini fissati dall’articolo 5 del citato decreto legislativo 102/2004, ovvero entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’eventuale decreto di declaratoria di calamità naturale». Si precisa, ancora, che «la detta comunicazione riguarda esclusivamente le aziende ubicate nei comuni Lamezia Terme, Maida, Jacurso, San Pietro a Maida, Curinga, Cortale, Feroleto Antico, Pianopoli e Tiriolo, danneggiate dall’evento del 21 ottobre 2024».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato